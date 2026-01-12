Hulk segue como personagem da novela envolvendo seu futuro para este ano. Ídolo do Atlético Mineiro e com contrato até o fim de 2026, o atacante tem sido alvo de investidas do Fluminense. Ainda assim, em meio a isso, seus filhos Ian Ângelo e Tiago Ângelo foram apresentados como novos reforços das categorias de base.

A apresentação ocorreu na Cidade do Galo e contou com a presença de dirigentes do clube e do próprio Hulk, que acompanhou de perto. Ian, de 17 anos, foi integrado ao elenco sub-17, enquanto Tiago, de 15, passa a defender a equipe sub-15.

Ian atua como lateral-esquerdo e vinha de passagem recente pelo Ibrachina, após período anterior no Palmeiras. Já Tiago, meio-campista, também teve formação inicial palestrina, antes da mudança para Belo Horizonte. Internamente, a avaliação é de que Tiago e Ian chegam para disputar espaço em igualdade com os demais atletas da base, sem tratamento diferenciado.

A novela Hulk

Um dos principais nomes da história do clube, Hulk faz parte de temas polêmicos no Galo. O auge da questão teve início após a divulgação de informações de que o staff do jogador teria buscado uma saída amigável. Hulk rebateu a versão e disse que foi liberado pelo Atlético para ouvir propostas, mas sem formalizar pedido de rescisão.

Com o nome do Fluminense ligado, Hulk desabafou em suas redes sociais, garantindo que cumprirá seu contrato. Ainda disso que seu incômodo atual não passa por questões financeiras, sim pela ausência de um projeto esportivo claro e pela percepção de perda de protagonismo dentro do elenco. Na manifestação, Hulk também negou ter exigido titularidade ou feito cobranças à comissão técnica.

O jogador afirmou que recebeu uma proposta de outro clube com duração de dois anos, que o valorizaria do ponto de vista esportivo, mas sem ganhos financeiros superiores aos atuais.