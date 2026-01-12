O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 12, e pediu desculpas a Vini Jr. e ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. O argentino admitiu que não se comportou bem no recente clássico em que os merengues se se classificaram para a final da Supercopa da Espanha em Jeddah, na Arábia Saudita.

“Antes de mais nada, queria pedir desculpas a Florentino e ao Vinicius pelo episódio que todos viram. Não está bem da minha parte me colocar neste lugar e aceito obviamente que não me comportei bem”, afirmou Simeone.

Durante a partida, para tentar desestabilizar Vinicius, Simeone chego a gritar que brasileiro seria demitido do Real Madrid pelo presidente Florentino Pérez. “Escuta o que estou te falando. O Florentino [Pérez] vai te demitir.”

As provocações continuaram quando Vini Jr. foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo. Enquanto se dirigia para a beira do campo, Simeone colocou o dedo no ouvido e apontou para o atacante em um momento de vaias da torcida ao brasileiro. Vini então respondeu ao treinador rival e as duas comissões técnicas entraram na discussão.

Mais tarde, hora depois da partida, Vini foi às redes sociais e provocou o treinador: “Perdeu outro mata-mata”, escreveu o camisa 7 do Real Madrid. Na entrevista coletiva, o treinador argentino disse ter a “memória complicada”.

“O que acontece dentro de campo, desde que éramos pequenininhos, fica no campo. Não tenho nada a comentar”, disse.

Mesmo com um golaço de Vini Jr., o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona por 3 a 2, com dois gols de Raphinha, na final da Supercopa na Arábia Saudita, no último domingo, 11.