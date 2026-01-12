Raphinha foi novamente decisivo para o Barcelona na conquista da Supercopa da Espanha, em Jeddah, na Arábia Saudita, no último domingo, 11. O atacante brasileiro marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, ampliando seu excelente retrospecto diante do maior rival.
Desde que Hansi Flick assumiu o Barcelona na temporada passada, Raphinha venceu todos os cinco clássicos que disputou contra o Real Madrid e ainda marcou sete gols. Ele só não jogou na partida de LaLiga no Santiago Bernabéu em outubro passado, justamente a única em que o Barcelona foi derrotado.
Contando toda a sua trajetória no Barcelona, Raphinha tem 12 jogos contra o Real Madrid, com quatro derrotas e oito vitórias.
Raphinha x Real Madrid
12 jogos
8 vitórias
4 empates
7 gols
3 assistências
Elogios de Flick e até Florentino
Raphinha está nos braços da torcida catalã e é admirado até por rivais. Recentemente, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse não entender por que o brasileiro não ganhou a Bola de Ouro (que ficou com Ousmane Dembelé, do PSG).
O diário Mundo Deportivo desta segunda-feira, 12, informou Florenino Pérez, presidente do Real Madrid, já confidenciou a diversos amigos que Raphinha é seu jogador rival preferido, à frente de Lamine Yamal e Pedri .
O técnico almão Hansi Flick voltou a exaltar seu capitão depois de mais um título. “Raphinha tem uma mentalidade incrível. É muito dinâmico e isso afeta a equipe. Perdeu a primeira chance, marcou a segunda, e isso lhe deu confiança. Ele traz muita intensidade e a transmite em campo”, explicou o técnico alemão.
Raphinha marcou 34 gols e deu 24 assistências em 57 jogos na temporada passada. Na atual, já soma 11 gols e quatro assistências em 17 partidas. Além disso, sua média de gols subiu, de um a cada 137 minutos em 2024/25, para um a cada 100 em 2025/26.