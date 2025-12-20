O Estádio de la Ceramica será palco de um dos confrontos mais aguardados da temporada europeia neste domingo (21). O Villarreal recebe o Barcelona em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola às 12:15 (horário de Brasília) em um duelo de alto nível técnico, colocando frente a frente o líder e o terceiro colocado da competição.

Contexto da Partida e Expectativas

O duelo é crucial para as ambições de ambos os clubes em La Liga. O Barcelona, líder isolado com 43 pontos, busca ampliar sua vantagem e se consolidar na corrida pelo título. A equipe catalã vive um momento espetacular, ostentando uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição e demonstrando um futebol ofensivo sob o comando de Hansi Flick.

Para o Villarreal, a partida representa uma oportunidade de ouro. Na terceira posição com 35 pontos e um jogo a menos, uma vitória contra o líder confirmaria o time como um candidato real às primeiras posições. No entanto, o “Submarino Amarelo” precisa superar um momento de instabilidade: teve seu jogo da 16ª rodada adiado devido às chuvas e vem de uma eliminação dolorosa na Copa do Rei para o Racing de Santander. O técnico Marcelino García Toral admitiu o golpe, mas pediu foco total na recuperação contra o Barça.

Prováveis Escalações e Desfalques

O time da casa chega para o confronto com uma lista considerável de ausências. Além dos lesionados de longa data, como Logan Costa e Willy Kambwala, o Villarreal não contará com Ilias Akhomach e Pape Gueye, convocados para a Copa Africana de Nações. Juan Foyth e Sergi Cardona, que se machucaram na partida da Copa, também estão fora. A provável escalação tem: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Georges Mikautadze.

Pelo lado do Barcelona, Hansi Flick também administra baixas importantes. Gavi e Dani Olmo só devem retornar aos gramados em 2026, enquanto o zagueiro Ronald Araújo está afastado por questões pessoais. O artilheiro Robert Lewandowski é dúvida devido a uma lesão muscular. Com isso, o time catalão deve ir a campo com: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri, Lamine Yamal; Raphinha, Marcus Rashford e Ferran Torres.

Onde assistir ao vivo

A promessa é de um jogo aberto, com duas equipes que priorizam o ataque. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance dessa batalha tática, a partida terá transmissão ao vivo pela (TV fechada) e pelo serviço de streaming .