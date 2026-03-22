O Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 na tarde deste domingo, 22, e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Ronald Araújo foi o autor do gol no Camp Nou, pela 29ª rodada de LaLiga.

O Barça, cujos atletas chegaram ao estádio promovendo um remake da camisa de Ronaldinho Gaúcho, chegou ao quinto triunfo consecutivo e abriu sete pontos em relação ao segundo coloado Real Madrid, que ainda joga na rodada, a partir das 17h (de Brasília), em clássico contra o Atlético de Madri.

O brasileiro Raphinha foi o grande destaque da primeira etapa, mas suas finalizações pararam no goleiro Batalla. O gol saiu de bola parada, quando o zagueiro uruguaio Ronald Araújo completou cobrança de escanteio de João Cancelo, de cabeça, aos 23 minutos do primeiro tempo.

O próximo jogo do Barcelona será apenas em 4 de abril, contra o Atlético de Madri, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Os próximos dias do calendário serão cobertos pela data Fifa, com amistosos de seleções.

Classificação atualizada do Campeonato Espanhol