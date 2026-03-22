A onda retrô vem tomando conta do mercado de camisas de futebol e neste domingo, 22, o Barcelona aproveitou para promover seu mais novo lançamento. Todos os jogadores da equipe chegaram ao Camp Nou para a partida contra o Rayo Vallecano, por LaLiga, usando o remake da camisa de Ronaldinho Gaúcho da temporada 2005/2006.

A ação foi feita um dia depois do aniversário de 46 anos de Ronaldinho. O modelo relançado pela Nike é idêntico ao que o Barça usou na conquista da Liga dos Campeões de 2006, em final diante do Arsenal. Posta à venda na loja online do Barcelona por 129,99 euros (equivalente a mais de R$ 780,00), a camisa se esgotou rapidamente.

Curiosamente, o Barcelona é, ao lado do Real Madrid, a única equipe que não vai participar da ação Retrô Day, do Campeonato Espanhol, alegando que não houve tempo de elaborar um uniforme especial para a rodada.