O Campeonato Espanhol pode ter um evento especial no mês de março. De acordo com a Tribuna Deportiva e o site Footy Headlines, a LaLiga prepara uma rodada com temática retrô para este mês.

No “Retrô Day”, os clubes da primeira e segunda divisão vão entrar em campo com uniformes inspirados em camisas históricas da virada para o século XX, relembrando as raízes da liga nacional espanhola.

Ainda segundo a apuração, a rodada retrô irá além dos uniformes, abrangendo outros elementos do jogo. A Tribuna Deportiva diz que bolas de jogo, gráficos de TV, placares e estilos de transmissão também serão adaptados para a rodada especial. Isso significa que, além dos estádios, a televisão também irá recriar a atmosfera nostálgica aos fãs de futebol.

Ideia não é novidade…

Ainda com o ineditismo do “Retrô Day”, esta não é a primeira vez que uma ideia assim surge no mundo do futebol. Em 2022, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sugeriu que as seleções usassem uniformes retrô na Copa do Mundo de 2030, quando o torneio completa 100 anos.