O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, a extensão do contrato de Kaio Jorge até 2030. Além da ampliação, o vínculo também prevê valorização salarial ao atacante. O acordo vem após propostas do West Ham, da Inglaterra, e do Flamengo, que fez três investidas para contratar o jogador, a última na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões).

O vínculo anterior do atacante com o Cruzeiro iria até 2028. A ampliação de contrato e a valorização salarial do centroavante tornam o atleta um dos mais bem pagos do atual elenco do clube mineiro.

“Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato aqui no Mineirão é algo muito gratificante, com a presença do presidente, que fez um grande esforço para que eu permanecesse”, disse o atacante, em vídeo postado nas redes sociais do clube.

Ainda no mesmo post, Kaio Jorge falou que um dos motivos que o fez renovar seu vínculo foi o carinho que tem pela torcida e vice-versa. “Muitas glórias, muitos gols e muita emoção com vocês, tá bom? Faz o K”, finalizou o jogador de 23 anos.

Kaio Jorge, até então jogador da Juventus, da Itália, foi contratado pelo Cruzeiro no meio de 2024, sendo uma das primeiras contratações da SAF de Pedro Lourenço. O atacante chegou no clube por 7,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 42 milhões).

Apesar de um início ruim pelo Cruzeiro, sendo até mesmo vaiado pela torcida, Kaio Jorge engrenou logo na sequência. Em sua primeira temporada pelo Cabuloso, o atacante foi peça-chave no vice da Sul-Americana, com gols nas quartas, na semi e na final.

Em 2025, o jogador atingiu suas melhores marcas na carreira, com 26 gols. Destes, 21 foram no Brasileirão e cinco na Copa do Brasil. O centroavante foi o artilheiro em ambas as competições.