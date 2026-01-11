Neymar ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, mas já faz projeções para o Santos na temporada 2026. O camisa 10 do Peixe projetou a dupla com Gabigol, durante transmissão da partida do Brasil na Copa do Mundo da Kings League.

A seleção brasileira venceu a peruana por 6 a 1 e se classificou para as quartas de final do principal torneio de futebol 7 da atualidade. Leleti, Lipão (duas vezes), Kelvin Oliveira e Dedo (gol dobrado) marcaram os gols do Brasil.

O jogador, que deve voltar aos campos só no final deste mês, lembrou da conquista da inédita medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Gabigol, Neymar e Gabriel Jesus formaram o trio de ataque do Brasil naquele torneio.

“Na única vez em que jogamos juntos, trouxemos o título que faltava para o Brasil”, disse Neymar, na transmissão da Madhouse TV, ao lado do amigo Cris Guedes, presidente da Furia, atual campeã da Kings League Brasil.

“O menino é brocador. Sobrou ali… Esquece”, completou Neymar ao comentar a atuação do Santos na estreia do Paulistão 2026.

O Santos venceu, de virada, na estreia do Paulistão. Gabigol aproveitou uma sobra na área e empatou a partida. Já na segunda etapa, Thaciano decidiu e garantiu os três pontos na Vila Belmiro. Neymar estava no camarote do estádio.