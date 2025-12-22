Neymar passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta segunda-feira, 22, em um hospital em Belo Horizonte. A artroscopia foi comandada pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar. O Santos informou que o procedimento foi bem-sucedido.

O camisa 10 do Santos sofreu ao longo da temporada com dores no joelho esquerdo e jogou com dores para ajudar o time a escapar do rebaixamento. Ainda não há uma previsão oficial de volta aos gramados, mas a tendência é que fique um mês longe dos gramados.

Neymar ainda não renovou o seu contrato com o Santos. A expectativa é de que o acordo seja fechado sem grandes problemas e o atacante permaneça na Vila Belmiro de olho na Copa do Mundo. Em um show de pagode no último sábado, ao lado do amigo e cantor Thiaguinho, Neymar prometeu o ‘impossível para trazer a Copa ao Brasil’.

O jogador ainda mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti:

“Alô, Ancelotti. Ajuda nós”, disse Neymar no palco do show.

O Santos acompanha o processo de perto, mas o trabalho de recuperação do atacante nos primeiros dias deve ficar a cargo da sua equipe particular.

Nota do Santos sobre cirurgia de Neymar

O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.

Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.

Neymar Jr. terá alta no início da tarde de hoje e já inicia seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo seu fisioterapeuta Rafael Martini.

Boa recuperação, Príncipe da Vila