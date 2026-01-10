Não faltou emoção no pontapé inicial da temporada 2026 para o torcedor santista. Em uma tarde de altos e baixos na Vila Belmiro, o Santos precisou suar a camisa, superar a impaciência das arquibancadas e contar com o brilho de seus atacantes para vencer o Novorizontino por 2 a 1, de virada. A partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, teve Gabriel Barbosa marcando em sua reestreia e Thaciano definindo o placar nos minutos finais, sob os olhares de Neymar, presente nos camarotes.

 

