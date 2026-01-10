Gabigol marca, Thaciano decide e Santos busca virada na estreia

Gabigol marca, Thaciano decide e Santos busca virada na estreia do Paulistão Peixe saiu atrás no placar, contou com defesas cruciais de Brazão e garantiu vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro Por Minuto a Minuto 3 min de leitura 10/01/2026 • 18:00

Gabigol marcou para o Santos em seu retorno à Vila Belmiro – Raul Baretta / Divulgação / Santos FC

Susto inicial e chances desperdiçadas

O jogo começou com o Peixe tentando impor um ritmo forte. Logo aos dois minutos, Gabriel Barbosa chegou a balançar as redes, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, anulou o lance por impedimento de Willian Arão na origem. O ímpeto inicial, porém, esbarrou em erros técnicos e na organização do time visitante. O Novorizontino, eficiente em sua proposta, aproveitou os espaços deixados pela defesa alvinegra.

Aos 25 minutos, o castigo veio. Rômulo encontrou Diego Galo livre pela esquerda, que bateu cruzado para vencer o goleiro Gabriel Brazão e abrir o placar. O gol desestabilizou momentaneamente o Santos, que passou a errar mais. Ainda assim, a equipe da casa teve a chance de ouro para empatar ainda na primeira etapa: Caballero driblou o goleiro Jordi, ficou com o gol aberto, mas incrivelmente finalizou para fora, gerando irritação na torcida.

Brazão segura e Gabigol desencanta

O segundo tempo começou dramático para o Santos. O Novorizontino teve duas chances claras para ampliar e matar o jogo antes dos cinco minutos. Foi aí que apareceu a figura de Gabriel Brazão. O arqueiro santista operou um milagre em chute de Tavinho e fez outra intervenção crucial em lance de Rômulo, mantendo o Peixe vivo na disputa.

A sobrevivência garantida pelo goleiro foi recompensada aos 7 minutos da etapa final. Após bate-rebate na área e finalização de Rollheiser, a bola sobrou para Gabriel Barbosa. O camisa 9, fazendo o pivô, girou e empatou a partida, explodindo a Vila Belmiro em sua reestreia oficial.

Estrela de Vojvoda e o gol salvador

Com o empate, o técnico Vojvoda lançou o time ao ataque, promovendo a entrada de Thaciano no lugar de Rollheiser. O meio-campista mostrou a que veio logo em seus primeiros lances, carimbando o travessão de Jordi em uma cabeçada perigosa. O jogo parecia caminhar para um empate tenso, mas a persistência santista deu resultado no apagar das luzes.

Aos 44 minutos, Igor Vinicius acertou um cruzamento preciso da direita. Thaciano, mostrando oportunismo, antecipou a marcação e desviou para o fundo das redes, decretando a virada e a vitória suada.