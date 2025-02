Neymar no Santos faz história ao igualar recordes do PSG, veja as estatísticas

O retorno de Neymar ao Santos tem gerado grande entusiasmo entre os torcedores, especialmente após suas recentes atuações. O craque, que já foi destaque no Paris Saint-Germain, agora mostra seu talento em campo pelo clube brasileiro. Com uma série de participações decisivas em gols, Neymar revive momentos de glória que remetem aos seus melhores dias na Europa.

Nos últimos três jogos, Neymar marcou dois gols e contribuiu com três assistências, totalizando cinco participações diretas em gols. Essa sequência impressionante não era vista desde seus tempos no PSG, onde o jogador frequentemente brilhava em campo. O desempenho atual de Neymar no Santos é um reflexo de sua habilidade e experiência adquirida ao longo dos anos.

Como Neymar influencia o jogo do Santos?

A presença de Neymar no Santos não se limita apenas aos gols e assistências. Sua capacidade de criar jogadas e abrir espaços para os companheiros de equipe é notável. No jogo contra o Água Santa, Neymar marcou um gol e deu um passe decisivo, mostrando sua versatilidade e visão de jogo. Mesmo quando não marca, sua influência é sentida, como no confronto contra o Noroeste, onde, apesar de não ter contribuído diretamente para o placar, foi fundamental na construção das jogadas.

Além disso, no último domingo, Neymar mostrou sua habilidade em cobranças de escanteio, com dois cruzamentos precisos que resultaram em gols de cabeça de Tiquinho Soares, além de um gol olímpico. Esses momentos destacam sua capacidade de decisão em situações de bola parada, um aspecto crucial para qualquer equipe.

Qual é o comparativo com suas temporadas anteriores?

Comparando com suas temporadas anteriores, especialmente no PSG, Neymar está revivendo uma fase de alta produtividade. Durante sua última temporada completa na França, em 2022-23, ele teve quatro sequências de jogos com pelo menos cinco participações em gols. Seu recorde foi em 2017-18, quando conseguiu essa façanha nove vezes. Essa capacidade de manter um desempenho consistente é um dos fatores que o tornam um dos jogadores mais respeitados no cenário internacional.

Por outro lado, sua passagem pelo Al Hilal foi marcada por lesões, o que limitou seu impacto no time. Em 18 meses na Arábia Saudita, Neymar teve apenas duas assistências e um gol, uma produção muito abaixo de seu potencial. Agora, de volta ao Santos, ele parece ter recuperado sua forma física e técnica, o que é uma excelente notícia para o clube e seus torcedores.

O que esperar de Neymar no futuro?

Com uma participação em gol a cada 86 minutos desde sua reestreia pelo Santos, Neymar está em um ritmo que promete grandes feitos. Apesar de ter passado em branco em alguns jogos iniciais contra Botafogo-SP, Novorizontino e Corinthians, sua recente sequência indica que ele está no caminho certo para se tornar novamente um dos principais jogadores do campeonato.

Se Neymar conseguir manter sua forma física e evitar lesões, o Santos pode esperar muitas alegrias com seu craque em campo. Sua experiência internacional e habilidade técnica são recursos valiosos que podem levar o time a conquistas significativas. A torcida, sem dúvida, está ansiosa para ver o que mais Neymar pode oferecer nesta nova fase de sua carreira.

