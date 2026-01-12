O Corinthians está muito perto de anunciar a chegada do lateral-direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, como um dos reforços para a temporada de 2026. De acordo com a ESPN, o atleta está apalavrado e já fechou vínculo por quatro temporadas com o Timão.

Livre no mercado após deixar o Peñarol, um dos clubes mais tradicionais do Uruguai, Milans surge como opção jovem, barata e promissora para reforçar o setor defensivo do Timão.

Quem é Pedro Milans, lateral uruguaio

Nascido em 24 de março de 2002 em Las Piedras, no Uruguai, Milans começou sua carreira nas categorias de base do Juventud de Las Piedras, onde fez sua estreia profissional ainda como adolescente, em 2019, com apenas 17 anos.

Depois de se destacar na equipe, o lateral foi contratado pelo Peñarol em 2022, onde permaneceu até o final de 2025.

Pelo Peñarol, Milans se consolidou como lateral-direito titular e chegou a participar de torneios continentais como a Copa Libertadores, em 2024 e 2025, e também a Copa Sul-Americana, em 2023.

Pelo gigante uruguaio, Pedro Milans somou 111 jogos e participou de sete gols: dois marcados e cinco assistências.

Como joga Pedro Milans

Milans é um lateral-direito de perfil moderno, com boa leitura defensiva e capacidade de apoiar o ataque com passes e jogadas pela direita. Apesar de não ser um jogador que se destaca pela técnica, tem boa presença física, explosão e costuma chegar com facilidade até a linha de fundo. Até por isso, soma bons números de cruzamento pelo Peñarol.

O lateral participou das seleções de base do Uruguai, tanto pelo sub-15 quanto pelo sub-17, mas nunca chegou ao selecionado principal. Na última temporada, jogou 42 vezes pelo Penãrol, sendo 36 como titular. Ou seja, vem em uma crescente na carreira e atuando cada vez com mais destaque.

Com 1,71 de altura e destro, Milans não tem um histórico de lesão preocupante. Nas últimas duas temporadas, foi ausência por apenas 33 dias no clube ferroviário.

O que esperar de Pedro Milans no Corinthians

A possível contratação de Pedro Milans pelo Corinthians vem em um momento em que o clube busca reforçar o elenco com jogadores jovens, versáteis e que possam agregar sem custos de transferência altos, já que o uruguaio chegou livre de contrato.

Milans chega no Timão para fazer sombra em Matheuzinho, titular indiscutível e sem um reserva a altura. Na direita, o lateral jogou toda a temporada passada sem um reserva imediato e, a única opção do técnico Dorival Júnior como suplente até então era Jacaré, da base.

Assim, a expectativa é que Milans consiga uma boa minutagem em campo e reveze na posição com Matheuzinho, já que o Corinthians terá o calendário cheio: Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.