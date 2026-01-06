Se você fosse Frank Ilett, de que tamanho estaria seu cabelo? O torcedor do Manchester United faz sucesso mundial nas redes sociais em razão de uma promessa ousada: disse que só voltaria a cortar o cabelo depois que os Diabos Vermelhos ganhassem cinco jogos seguidos.

A promessa teve início em 5 de outubro de 2024, quando o cabelo de Ilett estava raspado. Um ano e três meses se passaram (458 dias, para ser mais exato) e nada de o United liberar sua ida ao barbeiro.