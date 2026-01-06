Se você fosse Frank Ilett, de que tamanho estaria seu cabelo? O torcedor do Manchester United faz sucesso mundial nas redes sociais em razão de uma promessa ousada: disse que só voltaria a cortar o cabelo depois que os Diabos Vermelhos ganhassem cinco jogos seguidos.
A promessa teve início em 5 de outubro de 2024, quando o cabelo de Ilett estava raspado. Um ano e três meses se passaram (458 dias, para ser mais exato) e nada de o United liberar sua ida ao barbeiro.
Dentre os 20 clubes da Série A do Brasileirão em 2026, seis amargam uma seca maior que a do United: Grêmio, Vasco, Coritiba, Red Bull Bragantino, Santos e Chapecoense, de acordo com levantamento do Sofascore.
O torcedor que teria o cabelo mais curto no momento seria o do Athletico-PR, que emendou cinco vitórias na última edição da Série B. Remo e Cruzeiro completam o o pódio. Confira, abaixo a lista completa.
Última vez que os times da Série A venceram 5 jogos em sequência
Athletico – novembro de 2025
5V seguidas na Série B (27/10 a 23/11)
Remo – outubro de 2025
6V seguidas na Série B (28/09 a 24/10)
Cruzeiro – setembro de 2025
6V seguidas no Brasileirão e Copa do Brasil (23/08 a 27/09)
Flamengo – agosto de 2025
6V seguidas na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores (06/08 a 31/08)
São Paulo – agosto de 2025
5V seguidas no Brasileirão e Copa do Brasil (19/07 a 03/08)
Botafogo – junho de 2025
5V seguidas na Libertadores, Brasileirão e Mundial (27/05 a 23/06)
Bahia – maio de 2025
5V seguidas no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil (21/04 a 07/05)
Palmeiras – maio de 2025
7V seguidas no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores (30/04 a 22/05)
Fluminense – abril de 2025
5V seguidas no Brasileirão e Sul-Americana (01/04 a 16/04)
Atlético-MG – março de 2025
10V seguidas no Mineiro (01/02 a 15/03)
Internacional – março de 2025
5V seguidas no Gaúcho (12/02 a 08/03)
Vitória – março de 2025
8V seguidas na Copa do Nordeste, Baiano e Copa do Brasil (04/02 a 05/03)
Mirassol – fevereiro de 2025
5V seguidas no Paulista (19/01 a 01/02)
Corinthians – janeiro de 2025
10V seguidas no Brasileirão e Paulista (04/11/2024 a 22/01/2025)
Grêmio – fevereiro de 2024
5V seguidas no Gaúcho (24/01 a 06/02)
Vasco – março de 2023
5V seguidas no Carioca e Copa do Brasil (16/02 a 09/03)
Coritiba – julho de 2021
5V seguidas na Série B (19/06 a 06/07)
Red Bull Bragantino – julho de 2020
5V seguidas no Paulista (28/02 a 26/07)
Santos – agosto de 2019
6V seguidas no Brasileirão (09/06 a 04/08)
Chapecoense – abril de 2017
8V seguidas no Catarinense e Recopa (19/03 a 18/04)