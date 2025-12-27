O Corinthians intensificou recentemente o monitoramento do meio-campista Gerson, atualmente no Zenit (Rússia), como uma possível solução de reforço para a temporada de 2026. O nome do jogador surgiu nos bastidores do Parque São Jorge justamente em um momento em que o clube busca reorganizar o departamento de futebol e destravar negociações no mercado da bola após a saída de Fabinho Soldado da diretoria executiva.

Interesse do Corinthians em Gerson

Gerson, de 28 anos, vive um momento de transição no Zenit, clube que investiu cerca de 25 milhões de euros para contratá-lo em julho de 2025, mas que o colocou na lista de negociáveis enquanto reorganiza seu elenco de estrangeiros.

O jogador, que tem contrato com o clube russo até junho de 2030, também manifesta interesse em um retorno ao futebol brasileiro, o que abre espaço para especulações sobre um possível empréstimo ao Timão, modelo considerado mais viável do que uma transferência definitiva dada a situação contratual.

Spindel e o diretor de futebol

No entanto, o interesse do Corinthians em Gerson estava diretamente atrelado a um cenário mais amplo de reestruturação interna, que envolvia a possível contratação de Bruno Spindel para o cargo de diretor executivo de futebol. O dirigente, com passagens marcantes pelo Flamengo, havia sido apontado como favorito para assumir a função no clube paulista e, nos bastidores, já executava discussões iniciais sobre possíveis reforços, incluindo justamente o nome de Gerson.

Esse cenário estratégico, porém, sofreu um revés nas últimas horas. Bruno Spindel encerrou as negociações com o Corinthians por questões burocráticas relacionadas ao envio do contrato para assinatura, mesmo após o aceite da proposta financeira e o projeto apresentados pelo clube.

Com a saída do executivo das conversas, as negociações pelo jogador podem sofrer atraso ou ganhar nova dinâmica dependendo de quem assumir a função e do plano financeiro do clube para a próxima temporada. Ainda mais considerando o contexto de transfer ban e necessidade de reequilíbrio econômico do Corinthians.