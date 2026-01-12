O sonho da torcida rubro-negra de ver Lucas Paquetá novamente com a camisa do Flamengo deu um passo decisivo nesta segunda-feira, 12. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado da bola, o meio-campista de 28 anos aceitou a proposta do Flamengo e sinalizou positivamente para um retorno imediato ao Brasil. Agora, a diretoria do clube concentra esforços para convencer o West Ham a liberar o atleta.

O desejo do jogador é o principal trunfo do clube carioca. O jornal inglês The Guardian afirma que meia já teria pedido para não ser relacionado na última partida dos Hammers contra o QPR, pela FA Cup, visando acelerar as conversas.

Paquetá vê o retorno ao Rio de Janeiro como uma oportunidade estratégica para se consolidar novamente como titular da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo, além de estar perto da família.

Embora o “sim” do jogador seja um passo importante, a negociação com o clube inglês é considerada complexa. O West Ham atravessa um momento delicado na Premier League, ocupando a 18ª posição e lutando contra o rebaixamento, o que torna a perda de um titular absoluto ainda mais difícil.

Segundo veículos de informação ingleses, o Flamengo estaria disposto a investir cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 251 milhões) para a compra definitiva do jogador.

Não está descartada a tentativa de um empréstimo com obrigação de compra ao final de 2026, embora os ingleses prefiram a venda imediata para recuperar parte dos 60 milhões de euros investidos quando o contrataram do Lyon.

O Flamengo não está sozinho no interesse. O Tottenham também manifestou desejo de contar com o brasileiro, mas a prioridade de Paquetá é o retorno ao Brasil. Outro fator que favorece o Flamengo é a absolvição do jogador no caso envolvendo apostas esportivas em julho de 2025, o que removeu o entrave jurídico que travava negociações anteriores.