O Los Angeles Rams venceu o Philadelphia Eagles por 24 a 20 neste domingo, 4, no Lincoln Financial Field, em Philadelphia. A partida, válida pela Semana 4 da temporada 2026 da NFL, foi decidida com uma virada dos visitantes no último período, após chegarem ao intervalo perdendo por dez pontos de diferença.

Vantagem do Philadelphia Eagles no primeiro tempo

O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 8:38, com um field goal de 29 jardas de Jake Elliott para o Philadelphia Eagles. O Los Angeles Rams empatou faltando 2:08 com um field goal de 40 jardas de Harrison Mevis. No 2º quarto, faltando 10:56, Elliott acertou outro field goal, desta vez de 56 jardas, recolocando os mandantes na frente. Faltando 5:44, Jalen Hurts lançou um passe de 18 jardas para o touchdown de Darius Cooper, e o ponto extra deixou o placar em 13 a 3.

O Rams respondeu no 2º quarto, faltando 1:55, com uma corrida de 2 jardas de Puka Nacua para touchdown. No entanto, faltando apenas 0:03 para o fim do primeiro tempo, Hurts encontrou Cooper novamente para um touchdown de 10 jardas, ampliando a vantagem do Eagles para 20 a 10 após o ponto extra.

Virada do Los Angeles Rams no último quarto

Após um 3º quarto sem pontuações, o Los Angeles Rams dominou a reta final. No 4º quarto, faltando 3:59, Kyren Williams anotou um touchdown em uma corrida de 1 jarda, diminuindo a diferença para 20 a 17. Pouco depois, faltando 1:10, Williams correu 7 jardas para o seu segundo touchdown no jogo, garantindo a virada e o placar final de 24 a 20, com ambos os pontos extras convertidos por Mevis.

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Estatísticas e líderes da partida

Os números mostram uma grande diferença de produção ofensiva, com o Los Angeles Rams registrando 414 jardas totais contra apenas 172 do Philadelphia Eagles. Os visitantes também lideraram em primeiras descidas (26 a 12) e tempo de posse de bola (32:00 contra 28:00). A defesa do Rams conseguiu 4 sacks, enquanto o Eagles não converteu nenhuma de suas 12 tentativas de terceira descida (0-12).

Pelo Los Angeles Rams, o quarterback Matthew Stafford completou 32 de 51 passes para 316 jardas e sofreu 2 interceptações. No jogo terrestre, Kyren Williams teve 16 corridas para 80 jardas e 2 touchdowns. Puka Nacua foi o principal recebedor com 9 recepções para 125 jardas. Na defesa, Byron Young obteve 2.5 sacks.

No Philadelphia Eagles, Jalen Hurts terminou com 12 passes completos em 27 tentativas para 93 jardas e 2 touchdowns. Tank Bigsby liderou as corridas com 55 jardas em 14 tentativas, e Darius Cooper somou 3 recepções para 33 jardas e 2 touchdowns. Jeremiah Trotter Jr. liderou a defesa com 14 tackles, enquanto Cooper DeJean e Andrew Mukuba conseguiram uma interceptação cada.

A partida evidenciou a capacidade do Los Angeles Rams de reverter uma desvantagem de dois dígitos, apoiando-se em um volume ofensivo superior e em uma defesa que limitou o ataque adversário nos momentos decisivos.

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NFL 2026 Classificação da NFC Leste Classificação da NFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 New York Giants 2 1 0 66,7 46 55 -9 2-0 0-1 1-0 1-1 V1 2 Philadelphia Eagles desempate: campanha na divisão 2 1 0 66,7 55 69 -14 1-0 1-1 1-0 1-1 D1 3 Dallas Cowboys 1 2 0 33,3 88 82 +6 1-1 0-1 1-1 1-1 D1 4 Washington Commanders 1 2 0 33,3 75 92 -17 1-0 0-2 0-2 1-2 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →