O San Francisco 49ers venceu o Dallas Cowboys por 46 a 40 no AT&T Stadium, em Arlington, neste domingo (15/11). A partida da semana 10 da temporada 2026 foi marcada por um alto número de pontos e grande produção ofensiva de ambas as equipes.

Troca de pontos no primeiro tempo

O Cowboys abriu o placar no 1º quarto. Faltando 12:11, Brandon Aubrey acertou um field goal de 52 jardas. Faltando 6:56, o 49ers respondeu com um touchdown em passe de 11 jardas de Brock Purdy para Deebo Samuel, seguido pelo ponto extra de Eddy Pineiro. Faltando 1:08, Dak Prescott conectou um passe de 35 jardas para George Pickens anotar o touchdown, com Aubrey convertendo o chute extra para deixar o placar em 10 a 7 para o time da casa.

No 2º quarto, faltando 6:54, Pineiro empatou o jogo com um field goal de 28 jardas. Faltando 4:08, Prescott encontrou Pickens novamente, desta vez para 39 jardas e o touchdown, mas Aubrey errou o ponto extra. Faltando 2:26, Purdy lançou para Christian McCaffrey, que correu 74 jardas até a end zone. Com o ponto extra, o 49ers foi para o intervalo vencendo por 17 a 16.

Vantagem ampliada e reta final agitada

O 49ers ampliou no 3º quarto. Faltando 12:10, Kaelon Black correu 25 jardas para o touchdown. Faltando 8:36, Aubrey diminuiu com outro field goal de 52 jardas. Faltando 6:59, Deebo Samuel anotou um touchdown em uma corrida de 70 jardas, deixando o placar em 31 a 19 após o chute de Pineiro.

No 4º quarto, faltando 11:26, McCaffrey correu 16 jardas para mais um touchdown. O Cowboys reagiu faltando 9:08, com um passe de 5 jardas de Prescott para Pickens, mas a conversão de dois pontos falhou. Faltando 3:42, Ryan Flournoy recebeu passe de 11 jardas de Prescott para touchdown. Faltando 3:23, McCaffrey anotou seu terceiro touchdown no jogo em um passe de 66 jardas de Purdy, e o quarterback passou para o próprio McCaffrey para garantir a conversão de dois pontos. Faltando 0:43, CeeDee Lamb recebeu passe de 1 jarda de Prescott para touchdown, e o quarterback correu para a conversão de dois pontos, fechando o placar em 46 a 40.

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Estatísticas e líderes

O 49ers produziu 584 jardas totais contra 439 do Cowboys, com 214 jardas de corrida dos visitantes contra 96 dos mandantes. A média de jardas por jogada foi de 9.4 para San Francisco e 5.8 para Dallas. O Cowboys cometeu dois turnovers, incluindo uma interceptação.

Pelo 49ers, Brock Purdy completou 22 de 28 passes para 389 jardas e três touchdowns. Christian McCaffrey somou 161 jardas em quatro recepções e 62 jardas em 13 corridas. Deebo Samuel liderou as corridas com 78 jardas em três tentativas. Na defesa, Fred Warner conseguiu 11 tackles e Malik Mustapha fez uma interceptação.

No Cowboys, Dak Prescott acertou 30 de 51 passes para 343 jardas, cinco touchdowns e uma interceptação. George Pickens foi o principal recebedor com 11 recepções, 145 jardas e três touchdowns. Javonte Williams correu para 63 jardas em 16 tentativas. Caleb Downs liderou a defesa com 11 tackles.

O confronto evidenciou a eficiência do ataque do 49ers em jogadas longas, enquanto o Cowboys manteve a competitividade através do volume de passes até os segundos finais.

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NFL 2026 Classificação da NFC Leste Classificação da NFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 New York Giants 5 3 1 61,1 203 196 +7 3-2 2-1-1 2-1-1 3-3-1 D1 2 Dallas Cowboys 4 5 0 44,4 246 236 +10 1-3 3-2 2-1 2-4 V1 3 Washington Commanders 3 5 1 38,9 196 223 -27 2-2-1 1-3 2-2-1 3-4-1 V1 4 Philadelphia Eagles 2 7 0 22,2 148 221 -73 1-4 1-3 1-3 1-6 D7 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →