O Seattle Seahawks venceu o Las Vegas Raiders por 21 a 13 neste domingo (15/11/2026), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A equipe visitante produziu mais que o dobro de jardas totais do adversário (382 contra 163) e garantiu o triunfo com um forte desempenho ofensivo no terceiro quarto, além de uma defesa que pressionou constantemente o quarterback rival.
Início equilibrado e vantagem dos mandantes
O Raiders abriu o placar no 1º quarto. Faltando 7:41, o quarterback Fernando Mendoza correu 10 jardas para anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra convertido por Matt Gay. O Seahawks respondeu ainda no mesmo período. Faltando 2:32, Drew Lock conectou um passe de 34 jardas para o recebedor Cooper Kupp marcar o touchdown, com Jason Myers convertendo o chute extra para empatar o jogo. No 2º quarto, faltando 11:13, Matt Gay acertou um field goal de 34 jardas, deixando os mandantes na frente por 10 a 7 antes da ida para o intervalo.
Virada do Seahawks no terceiro quarto
A virada do time de Seattle veio de forma rápida no 3º quarto. Faltando 9:28, o running back Jadarian Price correu 12 jardas para o touchdown, e Myers acertou o ponto extra. Pouco depois, faltando 7:10, Lock encontrou Jaxon Smith-Njigba em um passe longo de 71 jardas para mais um touchdown, ampliando a vantagem após novo acerto de Myers. No 4º quarto, faltando 2:04, o Raiders descontou com um field goal de 43 jardas de Matt Gay, mas não foi o suficiente para reverter o placar final de 21 a 13.
Destaques individuais e estatísticas
O ataque do Seahawks foi comandado por Drew Lock, que completou 14 de 17 passes para 240 jardas e dois touchdowns. Seu principal alvo foi Jaxon Smith-Njigba, que somou 171 jardas em oito recepções e um touchdown. Pelo chão, Zach Charbonnet correu 20 vezes para 94 jardas, ajudando a equipe a somar 150 jardas de corrida. Na defesa, Ernest Jones liderou com 10 tackles, enquanto a unidade defensiva conseguiu seis sacks sobre o quarterback adversário, resultando em 45 jardas perdidas para o Raiders.
Pelo Raiders, Fernando Mendoza completou 17 de 29 passes para 143 jardas, além de correr para 22 jardas e um touchdown. Mike Washington liderou as corridas da equipe com 23 jardas em oito tentativas. Ashton Jeanty foi o principal recebedor com 46 jardas em quatro recepções. Na defesa, Maxx Crosby e Nakobe Dean registraram oito tackles cada, com Crosby adicionando um sack. O time da casa sofreu com o avanço ofensivo, registrando apenas 12 primeiras descidas contra 17 do Seahawks e convertendo sete de 17 tentativas de terceira descida.
O confronto evidenciou a eficiência do ataque aéreo do Seahawks e a força de sua defesa, que limitou o Raiders a apenas 163 jardas totais e 98 jardas de passe, garantindo a vitória fora de casa.