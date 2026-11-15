O Kansas City Chiefs venceu o Atlanta Falcons por 35 a 13 neste domingo (15/11), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Comandado por cinco passes para touchdown do quarterback Patrick Mahomes, o time visitante produziu 453 jardas totais para garantir o triunfo.
Mahomes brilha desde o início
O Chiefs abriu o placar no 1º quarto. Faltando 8:53, Mahomes conectou um passe de 12 jardas para Emmett Johnson anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Harrison Butker. No 2º quarto, faltando 7:12, o Falcons descontou com um field goal de 28 jardas de Jake Moody. Pouco depois, faltando 0:18, Mahomes encontrou Josh Downs para um touchdown de 18 jardas, com Butker convertendo o chute para deixar o placar em 14 a 3.
Ataque aéreo consolida a vitória
No 3º quarto, faltando 5:02, Cyrus Allen recebeu um passe de 39 jardas de Mahomes para ampliar a vantagem. O ritmo continuou no 4º quarto. Faltando 9:55, Emmett Johnson anotou seu segundo touchdown recebido na partida, desta vez em uma jogada de 6 jardas. O Falcons respondeu rápido: faltando 8:12, Bijan Robinson correu 3 jardas para o touchdown e Moody acertou o ponto extra. Na sequência, faltando 6:45, o chutador de Atlanta converteu um field goal de 38 jardas. Contudo, faltando 4:18, Mahomes lançou para Andrew Armstrong, que marcou um touchdown de 43 jardas e fechou o placar em 35 a 13.
Números e destaques individuais
O ataque do Chiefs superou o do Falcons em jardas totais (453 a 326) e primeiras descidas (21 a 15), além de ter 100% de aproveitamento na red zone (3 de 3). Patrick Mahomes terminou com 22 passes completos em 35 tentativas para 348 jardas e cinco touchdowns. No jogo terrestre, Emmett Johnson correu para 93 jardas em 19 tentativas, além de somar 70 jardas e dois touchdowns em seis recepções. Rashee Rice liderou os recebedores do Chiefs com 82 jardas. Na defesa, Drue Tranquill e Nick Bolton conseguiram nove tackles cada.
Pelo Falcons, Michael Penix Jr. completou 20 de 34 passes para 242 jardas, sofrendo três sacks. Bijan Robinson correu para 71 jardas e um touchdown, enquanto Drake London foi o principal alvo aéreo, com 109 jardas em seis recepções. Na defesa, DeMarcco Hellams liderou a equipe com 10 tackles.
A partida evidenciou a eficiência do ataque aéreo do Chiefs e a solidez na red zone, enquanto o Falcons teve dificuldades para converter suas posses em touchdowns, cometendo o único turnover do jogo.