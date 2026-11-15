O Jacksonville Jaguars venceu o Tennessee Titans por 40 a 23 no Nissan Stadium, em Nashville, no domingo (15/11). O confronto da semana 10 da temporada 2026 da NFL foi marcado pela grande produção ofensiva dos visitantes, que superaram a marca de 450 jardas totais.
O Jogo
O Jaguars abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:33, Trevor Lawrence conectou um passe de 2 jardas para o touchdown de Parker Washington, com o ponto extra convertido por Cam Little. Faltando 7:04, o Titans descontou com um field goal de 53 jardas de Joey Slye.
No 2º quarto, o time visitante ampliou com dois field goals de Little, de 46 e 48 jardas, faltando 12:54 e 7:54. Faltando 5:06, o quarterback Cameron Ward encontrou Daniel Bellinger para um touchdown de 2 jardas a favor do Titans, seguido pelo ponto extra de Slye. Faltando 0:00, Little acertou mais um field goal, desta vez de 36 jardas, deixando o placar em 16 a 10 no intervalo.
O 3º quarto começou com um field goal de 54 jardas de Slye para o Titans, faltando 12:35. O Jaguars respondeu faltando 6:28, quando Lawrence lançou 3 jardas para o touchdown de Brenton Strange. Faltando 2:13, Slye converteu outro field goal, agora de 50 jardas.
No 4º quarto, o Jaguars marcou mais um touchdown faltando 9:44, em passe de 25 jardas de Lawrence para Josh Cameron. O Titans reagiu rápido e, faltando 8:21, Ward passou para Tony Pollard anotar um touchdown de 32 jardas. Na reta final, o Jaguars garantiu a vitória: faltando 4:31, Little fez um field goal de 40 jardas e, faltando 1:10, Bhayshul Tuten correu 6 jardas para o último touchdown da partida.
Estatísticas e Destaques
O Jaguars produziu 459 jardas totais contra 327 do Titans, controlando o tempo de posse de bola (38:10 contra 21:50) e as primeiras descidas (27 a 19).
Pelo Jaguars, Trevor Lawrence completou 24 de 34 passes para 338 jardas, três touchdowns e uma interceptação. O principal recebedor foi Parker Washington, com sete recepções para 152 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Bhayshul Tuten somou 74 jardas em 21 corridas. Na defesa, Foyesade Oluokun liderou com oito tackles, enquanto Travis Hunter conseguiu uma interceptação. O kicker Cam Little acertou seus quatro field goals.
No Titans, Cameron Ward terminou com 23 passes certos em 34 tentativas, 203 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, além de liderar o time em jardas terrestres com 39 em três corridas. Tony Pollard teve oito recepções para 66 jardas e um touchdown. Defensivamente, Cedric Gray registrou nove tackles e uma interceptação.
A partida mostrou um ataque eficiente do Jaguars, que pontuou em todos os quartos e dominou a posse de bola para assegurar o triunfo como visitante.