O Carolina Panthers venceu o New Orleans Saints por 20 a 17 neste domingo (15/11), no Caesars Superdome, em New Orleans. A partida, válida pela semana 10 da temporada 2026 da NFL, foi decidida no último segundo com um field goal decisivo da equipe visitante.
Início de jogo e equilíbrio no placar
Após um 1º quarto sem pontuações, o Panthers abriu o placar no 2º quarto. Faltando 6:43, Chuba Hubbard anotou um touchdown em uma corrida de duas jardas, seguido pelo ponto extra de Ryan Fitzgerald. No 3º quarto, o Saints buscou o empate. Faltando 6:33, Alvin Kamara correu três jardas para o touchdown, com Charlie Smyth convertendo o chute extra. Pouco depois, faltando 2:30, Fitzgerald acertou um field goal de 55 jardas, recolocando o Carolina em vantagem por 10 a 7.
Troca de liderança e decisão no estouro do relógio
O 4º quarto foi marcado por alternâncias. Faltando 3:49, Tyler Shough conectou um passe de quatro jardas para Kamara anotar seu segundo touchdown no jogo, virando o placar para o Saints (14 a 10). O Panthers respondeu e, faltando 1:49, Hubbard correu uma jarda para o touchdown, devolvendo a liderança aos visitantes após o ponto extra. O time da casa empatou a partida faltando 0:41, com um field goal de 55 jardas de Smyth. No entanto, no estouro do cronômetro (faltando 0:00), Fitzgerald converteu um field goal de 54 jardas, garantindo o triunfo do Carolina por 20 a 17.
Números e destaques individuais
O Panthers produziu 283 jardas totais contra 222 do Saints, com vantagem no jogo terrestre (97 jardas de corrida contra 49 do adversário). O grande nome do Carolina foi Chuba Hubbard, que liderou a equipe em corridas (92 jardas em 26 tentativas e dois touchdowns) e em recepções (80 jardas em cinco alvos). O quarterback Bryce Young completou 17 de 29 passes para 200 jardas. Na defesa, Devin Lloyd conseguiu oito tackles e uma interceptação de 41 jardas.
Pelo New Orleans, o quarterback Tyler Shough terminou com 164 jardas passadas, um touchdown e uma interceptação. Jordyn Tyson foi o principal recebedor, com 75 jardas em 10 recepções. Defensivamente, Kaden Elliss se destacou com 15 tackles e um sack. O Saints sofreu com os turnovers, cometendo dois na partida, enquanto o Panthers não cedeu a posse de bola nenhuma vez, fator que ajudou a compensar o alto número de faltas do Carolina, punido com 17 penalidades para 152 jardas ao longo do confronto.