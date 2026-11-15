O Cleveland Browns venceu o Houston Texans por 27 a 24 no Huntington Bank Field, em Cleveland, neste domingo (15/11/2026). A equipe mandante conseguiu a virada no último minuto da partida para garantir o triunfo.
Vantagem inicial do Texans e reação
O Houston Texans abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:29, C.J. Stroud lançou um passe de 12 jardas para o touchdown de Nico Collins, seguido pelo ponto extra de Ka’imi Fairbairn. Faltando 4:25, Fairbairn acertou um field goal de 45 jardas.
No 2º quarto, faltando 11:21, Stroud encontrou Xavier Hutchinson para um touchdown de 11 jardas, com Fairbairn convertendo o ponto extra. O Browns respondeu faltando 9:02 com um field goal de 49 jardas de Andre Szmyt. Pouco depois, faltando 4:12, Deshaun Watson correu seis jardas para anotar o touchdown, e Szmyt converteu o ponto extra.
Viradas no placar
O time da casa empatou no 3º quarto. Faltando 8:35, Kevin Concepcion correu seis jardas para o touchdown e Szmyt garantiu o ponto extra. Faltando 0:12, Szmyt colocou o Browns à frente com um field goal de 26 jardas.
O Texans retomou a liderança no 4º quarto. Faltando 9:17, Stroud conectou um passe de 11 jardas para o touchdown de Dalton Schultz, com mais um ponto extra de Fairbairn. No entanto, faltando 0:53, Quinshon Judkins correu cinco jardas para o touchdown decisivo do Browns, e Szmyt converteu o ponto extra final.
Números e destaques da partida
O Browns terminou com 379 jardas totais contra 290 do Texans. A equipe de Cleveland teve vantagem nas jardas de passe (280 a 202) e de corrida (99 a 88), além de registrar 21 primeiras descidas contra 20 do adversário. O Texans foi penalizado 13 vezes para 112 jardas, enquanto o Browns teve duas penalidades para 47 jardas. A defesa do Texans conseguiu quatro sacks, contra um do Browns.
Pelo Browns, Deshaun Watson completou 25 de 40 passes para 312 jardas e sofreu uma interceptação, além de liderar o time em corridas com 49 jardas em oito tentativas. Harold Fannin Jr. recebeu sete passes para 91 jardas. Na defesa, Carson Schwesinger conseguiu 13 tackles.
No Texans, C.J. Stroud acertou 20 de 38 passes para 211 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Jo’quavious Marks correu para 50 jardas em 12 tentativas. Nico Collins foi o principal recebedor com nove recepções para 94 jardas. M.J. Stewart liderou a defesa com 14 tackles.
A partida mostrou um confronto equilibrado em posses de bola, com 30:22 para o Browns e 29:38 para o Texans, decidido pela eficiência terrestre do time de Cleveland, que anotou três touchdowns de corrida.