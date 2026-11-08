O Detroit Lions venceu o Miami Dolphins por 19 a 9 neste domingo, 8, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. A partida foi marcada pelo alto número de field goals e apenas um touchdown anotado.

O desenrolar do placar

No 1º quarto, faltando 8:22, o kicker Jake Bates abriu o placar para o Detroit Lions com um field goal de 28 jardas. Faltando 1:02, o Miami Dolphins empatou com um field goal de 34 jardas de Zane Gonzalez.

No 2º quarto, faltando 3:30, Bates acertou um chute de 40 jardas, deixando o placar em 6 a 3 para os visitantes antes do intervalo.

Na volta, no 3º quarto, faltando 9:14, Bates converteu mais um field goal, desta vez de 33 jardas. O Miami Dolphins respondeu, faltando 4:00, com um field goal de 52 jardas de Gonzalez. O único touchdown do jogo aconteceu faltando 1:20, quando o running back Jahmyr Gibbs correu 8 jardas para a end zone, seguido pelo ponto extra de Bates, ampliando para 16 a 6.

No 4º quarto, faltando 9:26, Gonzalez fez seu terceiro field goal de 34 jardas para os mandantes. Por fim, faltando 4:28, Bates fechou o placar com um field goal de 43 jardas.

Estatísticas e destaques individuais

Os Lions terminaram com 272 jardas totais contra 228 dos Dolphins. O time de Detroit conseguiu 16 primeiras descidas e converteu 4 de 4 tentativas de quarta descida, enquanto Miami teve 12 primeiras descidas e converteu 1 de 2. Ambas as equipes cometeram um turnover por interceptação e sofreram três sacks.

Pelo Detroit Lions, o quarterback Jared Goff completou 17 de 25 passes para 170 jardas e sofreu uma interceptação. No jogo terrestre, Jahmyr Gibbs liderou com 74 jardas em 20 corridas e um touchdown. O principal recebedor foi Amon-Ra St. Brown, com 8 recepções para 86 jardas. Na defesa, Malcolm Rodriguez conseguiu 8 tackles e Chuck Clark registrou uma interceptação.

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No Miami Dolphins, Malik Willis acertou 13 de 25 passes para 128 jardas, com uma interceptação. Ollie Gordon correu 16 vezes para 55 jardas, e Caleb Douglas teve 6 recepções para 70 jardas. Defensivamente, Jordyn Brooks liderou com 12 tackles, e Chris Johnson interceptou um passe.

O confronto mostrou um desempenho eficiente dos chutadores, com Jake Bates convertendo suas quatro tentativas de field goal e o ponto extra, garantindo 13 dos 19 pontos do Detroit Lions na partida.

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NFL 2026 Classificação da AFC Leste Classificação da AFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Buffalo Bills 6 1 0 85,7 233 181 +52 3-1 3-0 0-1 4-1 V3 2 New England Patriots 5 3 0 62,5 184 162 +22 3-0 2-3 3-0 5-1 V1 3 New York Jets 2 6 0 25,0 170 188 -18 1-3 1-3 0-2 2-3 D3 4 Miami Dolphins 1 6 0 14,3 117 181 -64 0-3 1-3 1-1 1-4 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →