O Pittsburgh Steelers venceu o New Orleans Saints por 16 a 10 neste domingo, 25, em partida válida pela semana 7 da temporada 2026 da NFL. O jogo foi disputado em campo neutro no Stade de France, em Saint-Denis. O destaque da vitória foi a grande diferença no jogo terrestre a favor de Pittsburgh e a precisão do kicker Chris Boswell.

Pontuações no primeiro tempo

O placar foi aberto no 1º quarto, faltando 10:51, com um field goal de 28 jardas de Chris Boswell para o Pittsburgh Steelers. No 2º quarto, faltando 10:17, o New Orleans Saints empatou com um field goal de 38 jardas de Daniel Carlson. A equipe de Pittsburgh retomou a liderança no 2º quarto, faltando 6:45, quando o quarterback Aaron Rodgers lançou um passe de 4 jardas para o touchdown do recebedor Darnell Washington, seguido pelo ponto extra de Boswell, deixando o placar em 10 a 3. O empate dos Saints veio no 2º quarto, faltando 1:45, com um passe de 1 jarda de Tyler Shough para o touchdown de Devaughn Vele e o ponto extra de Carlson. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:00, Boswell acertou um field goal de 47 jardas, colocando os Steelers na frente por 13 a 10.

Defesas prevalecem na segunda etapa

O único pontuador do segundo tempo foi novamente Chris Boswell. No 3º quarto, faltando 0:14, o kicker converteu um field goal de 39 jardas, ampliando a vantagem para 16 a 10. O 4º quarto não teve pontuações de nenhuma das equipes. A defesa dos Steelers conseguiu manter a vantagem, forçando o único turnover do jogo com uma interceptação de Payton Wilson.

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Estatísticas e líderes

Os números mostram uma grande diferença no jogo corrido: o Pittsburgh Steelers somou 148 jardas de corrida contra apenas 18 do New Orleans Saints. O running back Jaylen Warren liderou os Steelers pelo chão com 101 jardas em 18 tentativas. Pelo ar, Aaron Rodgers completou 19 de 30 passes para 212 jardas e um touchdown. Na defesa, Patrick Queen registrou 10 tackles e um sack.

Pelo lado dos Saints, o quarterback Tyler Shough completou 30 de 38 passes para 278 jardas, um touchdown e uma interceptação. Os principais recebedores foram Barion Brown e Alvin Kamara, ambos com 57 jardas. O ataque produziu 281 jardas totais, contra 343 dos Steelers. O time de New Orleans teve maior eficiência nas conversões de 4ª descida (2 de 2), mas a falta de produção terrestre e o turnover sofrido limitaram as chances de pontuação na reta final.

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NFL 2026 Classificação da NFC Sul Classificação da NFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Carolina Panthers 3 2 0 60,0 146 123 +23 1-1 2-1 1-0 3-1 V2 2 Atlanta Falcons 2 4 0 33,3 142 153 -11 0-3 2-1 1-1 2-2 D2 3 New Orleans Saints 2 4 0 33,3 152 178 -26 0-3 2-1 0-1 1-3 V1 4 Tampa Bay Buccaneers 1 5 0 16,7 119 138 -19 0-4 1-1 0-0 1-2 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →