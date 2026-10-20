O San Francisco 49ers venceu o Washington Commanders por 23 a 17 na noite desta segunda-feira (19/10), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, em partida válida pela semana 6 da temporada 2026. O destaque do confronto foi o running back Christian McCaffrey, que anotou dois touchdowns terrestres para garantir o triunfo dos mandantes.
Construção da vantagem do 49ers
O San Francisco 49ers abriu o placar logo no 1º quarto, faltando 10:53, com um passe de 11 jardas do quarterback Brock Purdy para o recebedor George Kittle anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Eddy Pineiro. O Washington Commanders respondeu no 1º quarto, faltando 8:48, com um field goal de 51 jardas convertido por Drew Stevens. Ainda no 1º quarto, faltando 4:09, Christian McCaffrey correu uma jarda para o touchdown, mas o 49ers falhou no ponto extra, deixando o placar em 13 a 3.
A equipe da casa ampliou a diferença no 2º quarto, faltando 0:13 para o intervalo. Novamente em uma corrida de uma jarda, Christian McCaffrey cruzou a linha de gol para o touchdown. Com o ponto extra bem-sucedido, o 49ers foi para o vestiário liderando por 20 a 3.
Tentativa de reação do Commanders
No 3º quarto, faltando 5:56, Eddy Pineiro acertou um field goal de 33 jardas, colocando o placar em 23 a 3 para o San Francisco. A partir daí, o Washington Commanders iniciou uma reação. No 3º quarto, faltando 0:15, o quarterback Jayden Daniels conectou um passe de uma jarda para o touchdown do recebedor Stefon Diggs, com ponto extra convertido por Drew Stevens.
A diferença caiu ainda mais no 4º quarto, faltando 9:22, quando Jayden Daniels encontrou o running back Rachaad White para um touchdown de nove jardas. O ponto extra foi convertido, reduzindo a desvantagem para 23 a 17. O 49ers não pontuou no último período, mas a defesa conseguiu segurar o resultado até o fim.
Estatísticas e líderes da partida
O San Francisco 49ers terminou o jogo com 375 jardas totais, contra 314 do Washington Commanders. A equipe da casa teve vantagem no jogo terrestre, somando 126 jardas em 29 corridas, enquanto os visitantes registraram apenas 53 jardas em 17 tentativas. A defesa do 49ers também se destacou com quatro sacks, contra dois do adversário.
Pelo 49ers, Brock Purdy completou 21 de 29 passes para 264 jardas e um touchdown. Christian McCaffrey liderou as corridas com 64 jardas em 16 tentativas e dois touchdowns. No jogo aéreo, Mike Evans teve três recepções para 94 jardas, e George Kittle somou 69 jardas e um touchdown em cinco recepções. Na defesa, Jaden Dugger liderou com 11 tackles.
Pelo Commanders, Jayden Daniels completou 29 de 40 passes para 300 jardas e dois touchdowns, sofrendo quatro sacks. Rachaad White foi o principal corredor com 27 jardas em sete tentativas. Chigoziem Okonkwo liderou as recepções com sete para 69 jardas, enquanto Treylon Burks somou 66 jardas em quatro recepções. O defensor Sonny Styles foi o líder de tackles da partida, com 13.
O confronto mostrou um San Francisco 49ers superior na produção de jardas terrestres e na pressão ao quarterback adversário, fatores que garantiram a liderança no placar e a vitória, apesar do maior volume de jardas aéreas conquistadas pelo Washington Commanders na tentativa de virada.