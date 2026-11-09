O Green Bay Packers venceu o New England Patriots por 45 a 27 no Gillette Stadium, em Foxborough, em partida disputada no domingo (08/11). Comandado por uma grande atuação do quarterback Jordan Love e aproveitando os turnovers do adversário, o time visitante construiu a vantagem desde o início do confronto válido pela Semana 9 da temporada 2026.

O desenrolar do jogo

O Packers abriu o placar no 1º quarto. Faltando 13:19, Jordan Love correu 13 jardas para um touchdown, seguido pelo ponto extra de Trey Smack. Faltando 7:59, Love conectou um passe de 5 jardas para Matthew Golden anotar outro touchdown, com novo ponto extra de Smack, deixando o placar em 14 a 0.

No 2º quarto, faltando 13:37, Smack acertou um field goal de 41 jardas. O Patriots respondeu faltando 9:23, quando Drake Maye lançou 30 jardas para Rhamondre Stevenson marcar um touchdown, com ponto extra de Andy Borregales. Faltando 4:45, Kaleb Johnson correu 2 jardas para ampliar com um touchdown para o Packers (ponto extra convertido). Faltando 2:37, Maye encontrou Efton Chism III em um passe de 8 jardas para touchdown, e o chute de Borregales deixou o jogo em 24 a 14 para os visitantes antes do intervalo.

No 3º quarto, faltando 10:51, Love lançou 10 jardas para Savion Williams anotar um touchdown (ponto extra bom). Faltando 5:13, Smack converteu um field goal de 51 jardas. Pouco depois, faltando 4:10, Love passou para Christian Watson marcar um touchdown de 39 jardas, e o próprio quarterback correu para a conversão de dois pontos. O Patriots descontou faltando 1:11 com um passe de 22 jardas de Maye para Mack Hollins (ponto extra bom), alterando o placar para 42 a 21.

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No 4º quarto, faltando 11:51, Smack fez um field goal de 38 jardas. Faltando 3:54, Corey Kiner correu 4 jardas para um touchdown do Patriots, mas a tentativa de conversão de dois pontos em passe falhou, definindo o placar final em 45 a 27.

Números e destaques

O Green Bay produziu 480 jardas totais contra 366 do New England. A equipe visitante teve 34:08 de posse de bola, enquanto os mandantes ficaram com 23:52. Um fator decisivo foram os turnovers: o Patriots cometeu 4 (incluindo 3 interceptações sofridas), enquanto o Packers não teve nenhum.

Pelo Packers, Jordan Love completou 23 de 29 passes para 372 jardas e 3 touchdowns. No jogo terrestre, Kaleb Johnson liderou com 14 corridas para 68 jardas e 1 touchdown. Entre os recebedores, Christian Watson teve 7 recepções para 171 jardas e 1 touchdown, e Matthew Golden somou 10 recepções para 164 jardas e 1 touchdown. Na defesa, Xavier McKinney conseguiu 2 interceptações e Evan Williams teve 1. Isaiah McDuffie liderou com 10 tackles e 1 sack.

Pelo Patriots, Drake Maye acertou 21 de 38 passes para 299 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações. Corey Kiner correu 8 vezes para 55 jardas e 1 touchdown. Demario Douglas foi o principal recebedor com 5 recepções para 102 jardas. Na defesa, Christian Gonzalez registrou 10 tackles.

A partida mostrou um ataque eficiente do Packers, que soube capitalizar na red zone (4 conversões em 5 tentativas) e proteger a bola, enquanto o Patriots sofreu com os erros ofensivos e não conseguiu conter o forte jogo aéreo do adversário.

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NFL 2026 Classificação da AFC Leste Classificação da AFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Buffalo Bills 6 1 0 85,7 233 181 +52 3-1 3-0 0-1 4-1 V3 2 New England Patriots 5 3 0 62,5 184 162 +22 3-0 2-3 3-0 5-1 V1 3 New York Jets 2 6 0 25,0 170 188 -18 1-3 1-3 0-2 2-3 D3 4 Miami Dolphins 1 6 0 14,3 117 181 -64 0-3 1-3 1-1 1-4 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →