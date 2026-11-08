O Kansas City Chiefs venceu o New York Jets por 35 a 12 na tarde deste domingo, 8, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL, o time mandante contou com grande atuação de Kenneth Walker III, responsável por três touchdowns, para garantir o resultado positivo.

Primeiro tempo de field goals e trocas de liderança

O jogo começou com o New York Jets pontuando primeiro. No 1º quarto, faltando 6:47, Jason Sanders acertou um field goal de 23 jardas. Pouco depois, faltando 4:35, Sanders ampliou com outro field goal, desta vez de 48 jardas.

A resposta do Kansas City Chiefs veio no 2º quarto, faltando 14:56, quando Patrick Mahomes encontrou Kenneth Walker III para um passe de 7 jardas e o touchdown, seguido pelo ponto extra de Harrison Butker.

Os Jets retomaram a frente faltando 8:12, com um field goal de 49 jardas de Sanders. A alternância continuou quando, faltando 5:37, Mahomes conectou novamente com Walker III em um passe de 25 jardas para touchdown.

Antes do intervalo, faltando 2:16, Sanders converteu o quarto field goal na partida, de 54 jardas, deixando o placar em 14 a 12 para os Chiefs.

Ataque terrestre define a vitória

Na volta, o ataque dos Chiefs controlou as ações e não permitiu mais pontos do adversário. No 3º quarto, faltando 10:20, Travis Kelce anotou um touchdown em uma corrida de 1 jarda. Faltando 0:11, Kenneth Walker III marcou o terceiro touchdown no jogo, agora em uma corrida de 2 jardas.

Para fechar o placar, no 4º quarto, faltando 3:35, Emmett Johnson correu 6 jardas para o touchdown, com Butker convertendo todos os pontos extras do segundo tempo.

Estatísticas e líderes em campo

Os Chiefs produziram 391 jardas totais contra 229 dos Jets, conseguindo 27 primeiras descidas contra 15 do time visitante. A eficiência na red zone foi um diferencial: Kansas City converteu 4 de 4 oportunidades, enquanto New York teve 0 de 1. A defesa dos mandantes também se destacou com 5 sacks, liderada em tackles por Drue Tranquill (13) e Nick Bolton (12).

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Pelo lado vencedor, Patrick Mahomes completou 23 de 31 passes para 242 jardas e 2 touchdowns. Kenneth Walker III liderou o jogo terrestre com 18 corridas para 102 jardas e 1 touchdown, além de receber os 2 passes para pontuação. Travis Kelce foi o principal recebedor da equipe com 4 recepções e 72 jardas. Nos Jets, Geno Smith terminou com 18 passes completos em 32 tentativas para 165 jardas, sofrendo 5 sacks. Breece Hall correu 15 vezes para 61 jardas, e Omar Cooper Jr. somou 8 recepções para 58 jardas. Na defesa, David Bailey registrou 9 tackles e 2 sacks.

O confronto evidenciou a capacidade do ataque do Kansas City Chiefs de capitalizar na red zone e estabelecer o jogo terrestre no segundo tempo, enquanto o New York Jets dependeu exclusivamente dos chutes de Jason Sanders para pontuar.

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NFL 2026 Classificação da AFC Oeste Classificação da AFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Denver Broncos 6 2 0 75,0 172 165 +7 4-0 2-2 2-1 3-1 V4 2 Kansas City Chiefs 5 2 0 71,4 167 131 +36 3-0 2-2 3-1 5-1 D2 3 Las Vegas Raiders 4 4 0 50,0 221 230 -9 1-3 3-1 1-1 3-3 V1 4 Los Angeles Chargers 0 7 0 0,0 99 175 -76 0-3 0-4 0-3 0-4 D7 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →