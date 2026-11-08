O Los Angeles Rams venceu o Washington Commanders por 20 a 13 na tarde deste domingo, 8, em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado no Northwest Stadium, em Landover.

Equilíbrio e virada dos Rams

O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 9:07, com um field goal de 37 jardas de Drew Stevens para os Commanders. O empate dos Rams veio faltando 2:10, em um chute de 33 jardas de Brandon McManus.

No 2º quarto, faltando 14:00, o time mandante marcou o primeiro touchdown do jogo com Van Jefferson, que recebeu um passe de 7 jardas do quarterback Jayden Daniels. Com o cronômetro zerado antes do intervalo, McManus acertou um field goal de 20 jardas, diminuindo a vantagem de Washington para 10 a 6.

A virada dos visitantes aconteceu no 3º quarto, faltando 11:29, quando o running back Blake Corum correu 1 jarda para o touchdown. Os Commanders buscaram a igualdade faltando 3:24 com um field goal de 41 jardas de Stevens.

A vitória do Los Angeles Rams foi selada no 4º quarto, faltando 12:51, com um passe de 7 jardas do quarterback Matthew Stafford para o recebedor Puka Nacua anotar o touchdown decisivo.

Números e destaques individuais

Os Rams terminaram a partida com 343 jardas totais contra 312 dos Commanders, além de controlarem a posse de bola por 31:52, contra 28:08 do adversário. O jogo terrestre foi uma vantagem para Los Angeles, que somou 124 jardas de corrida em 29 tentativas, enquanto Washington conseguiu 60 jardas em 19 corridas. A defesa dos visitantes também se destacou ao registrar quatro sacks sobre o quarterback rival.

Pelo lado do Los Angeles Rams, Matthew Stafford completou 26 de 43 passes para 228 jardas, um touchdown e uma interceptação. O principal alvo foi Puka Nacua, que teve grande atuação com 14 recepções, 150 jardas e um touchdown. No jogo corrido, Blake Corum liderou com 58 jardas e uma pontuação. Na defesa, Kamren Curl foi o líder em tackles, com oito.

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No Washington Commanders, Jayden Daniels acertou 24 de 35 passes para 273 jardas e um touchdown, mas sofreu quatro sacks que custaram 21 jardas. Van Jefferson liderou os recebedores com 58 jardas e um touchdown em cinco recepções. Defensivamente, Frankie Luvu teve números expressivos, registrando 15 tackles e um sack, enquanto Nick Cross conseguiu a única interceptação da equipe.

A partida mostrou um Los Angeles Rams eficiente no controle do relógio e na pressão defensiva, garantindo o triunfo fora de casa com uma campanha sólida no segundo tempo.

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NFL 2026 Classificação da NFC Leste Classificação da NFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 New York Giants 4 2 1 64,3 163 161 +2 3-1 1-1-1 1-0-1 2-2-1 V1 2 Dallas Cowboys 3 5 0 37,5 219 213 +6 1-3 2-2 2-1 2-4 D1 3 Washington Commanders 2 4 1 35,7 159 182 -23 2-1-1 0-3 1-2-1 2-3-1 V1 4 Philadelphia Eagles 2 6 0 25,0 137 202 -65 1-3 1-3 1-2 1-5 D6 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →