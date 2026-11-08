O Denver Broncos venceu o Carolina Panthers por 26 a 21 neste domingo, 8, no Bank of America Stadium, em Charlotte. Em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL, iniciada às 15h00 (horário de Brasília), os visitantes contaram com um bom desempenho no último quarto para garantir o resultado positivo.
Início forte e virada dos Panthers
Os Broncos abriram o placar no 1º quarto, faltando 11:09, com um field goal de 26 jardas de Wil Lutz. Ainda no primeiro período, faltando 1:23, o quarterback Bo Nix conectou um passe de 3 jardas para o touchdown do recebedor Courtland Sutton, deixando o placar em 10 a 0 após o ponto extra.
A resposta dos Panthers veio no 2º quarto, faltando 1:27, quando Bryce Young encontrou Tommy Tremble para um touchdown de 10 jardas. Faltando apenas 0:04 para o intervalo, Wil Lutz acertou um field goal de 48 jardas, ampliando a vantagem de Denver para 13 a 7.
Na volta do intervalo, o Carolina Panthers assumiu a liderança. No 3º quarto, faltando 11:30, Bryce Young lançou 15 jardas para o touchdown de Darren Waller, virando o jogo para 14 a 13 após o ponto extra convertido por Ryan Fitzgerald.
Decisão no último quarto
O Denver Broncos retomou o controle no 4º quarto. Faltando 10:17, o running back Jonah Coleman correu 9 jardas para o touchdown. A tentativa de conversão de dois pontos falhou, deixando o placar em 19 a 14. Pouco depois, faltando 5:41, Bo Nix lançou 26 jardas para Pat Bryant anotar mais um touchdown para os visitantes, ampliando a vantagem para 26 a 14.
Os Panthers ainda descontaram faltando 3:05, com um passe de 4 jardas de Bryce Young para Tetairoa McMillan, fechando o placar final em 26 a 21.
Números e destaques da partida
Apesar da derrota, o Carolina Panthers produziu mais jardas totais (353 contra 312) e teve vantagem nas primeiras descidas (28 a 27). No entanto, o time da casa sofreu com as penalidades, cometendo 13 faltas para 119 jardas, contra 8 faltas e 50 jardas dos Broncos. Denver também controlou mais a posse de bola, com 31:55 contra 28:05 de Carolina, e forçou dois turnovers do adversário.
Pelo lado dos Broncos, Bo Nix completou 25 de 37 passes para 237 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. No jogo terrestre, Jonah Coleman liderou com 57 jardas em 17 corridas e um touchdown. Pat Bryant foi o principal recebedor com 56 jardas e um touchdown em quatro recepções. A defesa de Denver conseguiu três sacks e uma interceptação com Devon Key.
Pelos Panthers, Bryce Young acertou 28 de 39 passes para 276 jardas, três touchdowns e uma interceptação, sendo sacado três vezes. Chuba Hubbard correu para 79 jardas em 16 tentativas. Darren Waller destacou-se recebendo oito passes para 90 jardas e um touchdown. Na defesa, Corey Thornton registrou uma interceptação.
A partida mostrou um Denver Broncos eficiente nos momentos decisivos e capaz de capitalizar no último quarto, enquanto o Carolina Panthers demonstrou força ofensiva, mas acabou prejudicado pelo alto número de penalidades e turnovers.