O Jacksonville Jaguars venceu o Baltimore Ravens por 33 a 10 na noite de quinta-feira (05/11/2026), às 22h15 (horário de Brasília), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O destaque do jogo foi o controle ofensivo dos visitantes e a defesa que forçou três turnovers do adversário.

Construção do placar

No 1º quarto, faltando 11:20, os Jaguars abriram o placar com um touchdown em corrida de uma jarda de Bhayshul Tuten, seguido pelo ponto extra de Cam Little. O Baltimore Ravens descontou no 1º quarto, faltando 6:31, com um field goal de 53 jardas de Jake Moody. Ainda no 1º quarto, faltando 2:00, Cam Little acertou um field goal de 36 jardas. No 2º quarto, faltando 0:58, o quarterback Trevor Lawrence conectou um passe de 50 jardas para o touchdown do recebedor Parker Washington, com o ponto extra convertido por Little.

Na volta do intervalo, o Jacksonville Jaguars ampliou a vantagem. No 3º quarto, faltando 12:48, Cam Little converteu um field goal de 45 jardas. No 4º quarto, o kicker visitante acertou mais dois field goals: um de 47 jardas, faltando 13:35, e outro de 33 jardas, faltando 11:52. No 4º quarto, faltando 7:26, o running back Chris Rodriguez Jr. anotou um touchdown em uma corrida de duas jardas, com o ponto extra bem-sucedido. Logo na sequência, no 4º quarto, faltando 7:15, o Baltimore Ravens marcou seu único touchdown no jogo com uma corrida de 65 jardas de Justice Hill, com o ponto extra convertido por Jake Moody.

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Estatísticas e líderes

O Jacksonville Jaguars terminou o jogo com 319 jardas totais contra 227 do Baltimore Ravens. Os visitantes conseguiram 16 primeiras descidas e não sofreram interceptações ou sacks, enquanto os mandantes tiveram 10 primeiras descidas, sofreram duas interceptações e um sack. O tempo de posse de bola foi de 29:15 para os Jaguars e 30:45 para os Ravens. O time de Jacksonville converteu duas de quatro oportunidades na red zone, enquanto Baltimore não teve nenhuma chance na mesma área.

Trevor Lawrence liderou o ataque aéreo do Jacksonville Jaguars com 16 passes completos em 26 tentativas, somando 242 jardas e um touchdown. Jakobi Meyers foi o principal recebedor da equipe com 65 jardas em quatro recepções, enquanto Ameer Abdullah liderou em jardas terrestres com 30 em sete corridas. Na defesa, Foyesade Oluokun registrou sete tackles e um sack, e Montaric Brown e Jourdan Lewis conseguiram uma interceptação cada. O kicker Cam Little anotou 15 pontos na partida.

Pelo Baltimore Ravens, o quarterback Joe Fagnano completou 10 de 18 passes para 60 jardas e sofreu duas interceptações. O jogo terrestre foi liderado por Justice Hill, com 85 jardas e um touchdown em nove corridas, seguido por Derrick Henry, com 57 jardas em 17 tentativas. Mark Andrews teve duas recepções para 19 jardas. Na defesa, Roquan Smith liderou com oito tackles.

A partida mostrou o Jacksonville Jaguars aproveitando os três turnovers do adversário e a precisão de seu jogo aéreo e de chutes para garantir uma vitória com 23 pontos de diferença fora de casa.

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NFL 2026 Classificação da AFC Norte Classificação da AFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Pittsburgh Steelers 6 2 0 75,0 180 144 +36 4-0 2-2 2-1 3-2 V4 2 Cincinnati Bengals 5 2 0 71,4 206 158 +48 2-1 3-1 1-1 4-2 V3 3 Cleveland Browns 5 3 0 62,5 139 173 -34 3-0 2-3 2-1 3-3 D1 4 Baltimore Ravens 4 4 0 50,0 179 203 -24 1-2 3-2 0-2 2-3 D3 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →