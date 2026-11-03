Na noite desta segunda-feira (02), o Chicago Bears venceu o Seattle Seahawks por 34 a 17, em partida válida pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. Jogando no Lumen Field, em Seattle, o time visitante contou com três touchdowns terrestres do running back D’Andre Swift para garantir o resultado positivo.
O desenrolar do placar
O Bears abriu o placar no 1º quarto, faltando 5:25, com um passe de uma jarda do quarterback Caleb Williams para o recebedor Luther Burden III anotar o touchdown. No 2º quarto, faltando 12:50, o Seahawks descontou com um field goal de 27 jardas de Jason Myers. O brasileiro Cairo Santos ampliou para o Bears com dois field goals, de 44 e 38 jardas, no 2º quarto, faltando 6:07 e 1:08, respectivamente. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:30, Sam Darnold conectou um passe de 43 jardas para Jaxon Smith-Njigba marcar o touchdown do time da casa, mas Jason Myers errou o ponto extra, deixando o placar em 13 a 9.
No 3º quarto, faltando 5:38, D’Andre Swift correu uma jarda para o seu primeiro touchdown no jogo. O Seahawks reagiu no 4º quarto, faltando 11:46, com um passe de 7 jardas de Darnold para Cooper Kupp e uma conversão de dois pontos bem-sucedida com Tory Horton, diminuindo a diferença para 20 a 17. No entanto, D’Andre Swift garantiu a vitória do Bears com mais duas corridas de 5 jardas para touchdown, no 4º quarto, faltando 8:28 e 4:41 para o fim da partida.
Números e destaques da partida
O Chicago Bears produziu 363 jardas totais contra 252 do Seattle Seahawks, controlando a posse de bola por 35:03, enquanto o adversário teve 24:57. O time visitante também foi superior nas primeiras descidas (22 a 18) e teve aproveitamento perfeito na red zone (4-4), contra apenas 1-4 do time da casa.
Pelo Bears, Caleb Williams completou 24 de 34 passes para 247 jardas e um touchdown. D’Andre Swift liderou o jogo terrestre com 27 corridas para 69 jardas e três touchdowns. Entre os recebedores, Rome Odunze somou 87 jardas em quatro recepções. Na defesa, Devin Bush e Jeffery Simmons registraram um sack cada, e James Lynch conseguiu uma interceptação. O kicker Cairo Santos converteu seus dois field goals e os quatro pontos extras tentados, somando 10 pontos.
No Seahawks, Sam Darnold acertou 17 de 34 passes para 188 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Jaxon Smith-Njigba foi o principal alvo, com seis recepções para 118 jardas e um touchdown. Defensivamente, Ernest Jones liderou com 13 tackles.
A partida mostrou um ataque eficiente do Chicago Bears na red zone e controle do relógio, enquanto o Seattle Seahawks teve dificuldades para converter terceiras descidas, acertando apenas uma em 11 tentativas.