O Buffalo Bills venceu o Baltimore Ravens por 36 a 10 neste domingo (01/11/2026), às 15h00 (horário de Brasília), no Highmark Stadium, em Orchard Park, em partida válida pela Semana 8 da temporada 2026. A equipe mandante controlou as ações ofensivas, impulsionada por três touchdowns totais do quarterback Josh Allen.
Início movimentado e vantagem do Bills
No 1º quarto, faltando 10:10, o Bills abriu o placar com um touchdown terrestre de uma jarda de Josh Allen, seguido pelo ponto extra de Tyler Bass. Pouco depois, no 1º quarto, faltando 6:05, Tyler Bass converteu um field goal de 56 jardas, ampliando para 10 a 0. O Ravens respondeu no 1º quarto, faltando 3:18, com uma corrida de duas jardas de Derrick Henry para touchdown e ponto extra de Tyler Loop, deixando o placar em 10 a 7. No 2º quarto, o ataque do Bills pontuou com dois field goals de Tyler Bass: um de 22 jardas, faltando 9:50, e outro de 51 jardas, faltando 0:09, levando o jogo para o intervalo em 16 a 7.
Definição no segundo tempo
O Ravens diminuiu a diferença no 3º quarto, faltando 11:28, com um field goal de 26 jardas de Tyler Loop, alterando o placar para 16 a 10. No entanto, o Bills retomou o controle no 3º quarto, faltando 8:59, quando James Cook anotou um touchdown em uma corrida de cinco jardas, com ponto extra de Bass, marcando 23 a 10. No 4º quarto, a equipe da casa consolidou a vitória com dois passes para touchdown de Josh Allen. Faltando 12:18, ele encontrou DJ Moore para 11 jardas (a conversão de dois pontos falhou) e, faltando 5:58, conectou com Dalton Kincaid para 23 jardas (ponto extra convertido), fechando o placar em 36 a 10.
Números e destaques individuais
As estatísticas evidenciam a superioridade do Bills, que registrou 426 jardas totais contra apenas 144 do Ravens, além de 24 primeiras descidas contra 10. O time da casa também liderou o tempo de posse de bola com 37:36, contra 22:24 dos visitantes. A defesa do Bills conseguiu quatro sacks e forçou três turnovers no total.
Pelo Bills, Josh Allen completou 21 de 34 passes para 289 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, além de correr sete vezes para 30 jardas e um touchdown. James Cook liderou o jogo terrestre com 21 corridas para 80 jardas e um touchdown. Entre os recebedores, Dalton Kincaid teve quatro recepções para 86 jardas e um touchdown, enquanto DJ Moore somou quatro recepções para 82 jardas e um touchdown. Na defesa, Geno Stone e Terrel Bernard registraram seis tackles cada, e Davison Igbinosun conseguiu uma interceptação.
Pelo Ravens, Joe Fagnano completou 10 de 21 passes para 91 jardas e sofreu uma interceptação. Derrick Henry correu 11 vezes para 53 jardas e um touchdown. Rashod Bateman foi o líder em jardas recebidas com 22 em uma recepção. Defensivamente, Roquan Smith liderou com 11 tackles, e Broderick Washington registrou uma interceptação.
O confronto mostrou um ataque eficiente do Bills, que capitalizou na red zone (3-4) e controlou o relógio, enquanto a defesa limitou o Ravens a apenas 68 jardas de passe e 2.9 jardas por jogada.