O Cincinnati Bengals venceu o Tennessee Titans por 43 a 36 na prorrogação, em partida disputada neste domingo (01/11/2026), às 15h00 (horário de Brasília), no Paycor Stadium, em Cincinnati, pela Semana 8 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi marcado por uma grande produção ofensiva, com os mandantes alcançando 510 jardas totais.

Início forte dos Titans e virada dos Bengals

O Tennessee Titans dominou o placar no primeiro período. No 1º quarto, faltando 10:52, Joey Slye abriu o placar com um field goal de 46 jardas. Faltando 7:55, Tony Pollard anotou um touchdown em corrida de 40 jardas. Ainda no primeiro quarto, faltando 2:14, Slye acertou outro field goal, desta vez de 29 jardas, deixando o placar em 13 a 0. A resposta do Cincinnati Bengals veio no 2º quarto. Faltando 13:20, Joe Burrow conectou um passe de 30 jardas para touchdown de Ja’Marr Chase. Faltando 0:20 para o intervalo, Burrow encontrou Jack Endries para um touchdown de 1 jarda, virando o jogo para 14 a 13.

Troca de pontuações e decisão na prorrogação

No 3º quarto, faltando 12:25, Tee Higgins recebeu passe de 17 jardas de Burrow para touchdown, ampliando para 21 a 13. Os Titans empataram faltando 7:47, com corrida de 1 jarda de Pollard para touchdown e conversão de dois pontos terrestre de Cam Ward. Faltando 0:46, a defesa dos Bengals conseguiu um safety após Pollard perder 3 jardas, retomando a liderança por 23 a 21.

O 4º quarto teve quatro mudanças de liderança. Faltando 11:29, Cam Ward lançou 11 jardas para touchdown de Chimere Dike, virando para 28 a 23 a favor dos Titans. Faltando 7:13, Burrow passou para Mike Gesicki anotar um touchdown de 25 jardas, deixando os Bengals na frente por 29 a 28. Faltando 3:46, Wan’Dale Robinson recebeu passe de 15 jardas de Ward para touchdown, e a conversão de dois pontos com passe para Gunnar Helm deixou os Titans com 36 a 29. Faltando 1:17, Burrow achou Higgins para um touchdown de 18 jardas, empatando em 36 a 36. Na prorrogação, faltando 7:00, o próprio Joe Burrow correu 9 jardas para o touchdown que garantiu a vitória por 43 a 36.

Publicidade Continua após a publicidade

Números e destaques individuais

O Cincinnati Bengals produziu 510 jardas totais contra 440 do Tennessee Titans e obteve 29 primeiras descidas contra 23 do adversário. Joe Burrow liderou o ataque aéreo dos mandantes com 38 passes completos em 48 tentativas, 462 jardas, cinco touchdowns e três interceptações. Seus principais alvos foram Tee Higgins, com 10 recepções para 155 jardas e dois touchdowns, e Ja’Marr Chase, com 11 recepções para 141 jardas e um touchdown. Na defesa, Jordan Battle somou 12 tackles.

Pelos Titans, Cameron Ward completou 26 de 40 passes para 304 jardas e dois touchdowns. No jogo terrestre, Tony Pollard correu 21 vezes para 117 jardas e dois touchdowns. Gunnar Helm liderou em jardas recebidas com 76 em cinco recepções. Defensivamente, Anthony Hill Jr. registrou 14 tackles e Amani Hooker conseguiu três interceptações.

A partida evidenciou a eficiência dos ataques na red zone, com os Bengals convertendo cinco de seis oportunidades e os Titans três de quatro. O Cincinnati Bengals superou seus quatro turnovers na partida para buscar o empate no fim do tempo regulamentar e confirmar o triunfo no tempo extra.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

NFL 2026 Classificação da AFC Norte Classificação da AFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Pittsburgh Steelers 5 2 0 71,4 153 138 +15 3-0 2-2 1-1 2-2 V3 2 Cincinnati Bengals 4 2 0 66,7 163 122 +41 1-1 3-1 1-1 3-2 V2 3 Cleveland Browns 5 2 0 71,4 133 146 -13 3-0 2-2 2-0 3-2 V2 4 Baltimore Ravens 4 3 0 57,1 169 167 +2 1-2 3-1 0-2 2-2 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →