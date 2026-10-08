O próximo kicker brasileiro a integrar uma franquia da NFL pode vir diretamente dos gramados do futebol tradicional, sem nunca ter tido contato prévio com a bola oval. A projeção foi feita por Raphael da Cruz, agente da liga no Brasil, durante entrevista ao programa Big Play, no YouTube de PLACAR.

Segundo o agente, o perfil ideal para a posição envolve atletas habituados à força de perna no futebol convencional, citando o exemplo de goleiros reservas capazes de cobrar tiros de meta longos.

Como a NFL recebe os atletas do país?

Raphael destacou que as equipes norte-americanas abrem as portas com facilidade quando chutadores brasileiros são oferecidos, consolidando o país como um celeiro de especialistas na posição, a exemplo do que ocorre com outros países em funções específicas. Cairo Santos, kicker do Chicago Bears, é o único atleta brasileiro na liga atualmente.

Quais são os planos para descobrir novos talentos?

Durante a conversa, o representante oficial anunciou que uma seletiva técnica voltada para encontrar novos talentos do chute será realizada no dia 2 de novembro na cidade de Leme. Como funcionará essa busca por atletas?