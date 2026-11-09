O Chicago Bears venceu o Tampa Bay Buccaneers por 27 a 24 neste domingo (08/11/2026), no Soldier Field, em Chicago. A partida, válida pela semana 9 da temporada 2026, foi decidida no estouro do cronômetro com um field goal de Cairo Santos.

Início forte de Chicago

O Bears abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:38, Caleb Williams conectou um passe de 9 jardas para o touchdown de Rome Odunze, seguido pelo ponto extra de Cairo Santos. Pouco depois, faltando 6:00, Williams encontrou Luther Burden III para um touchdown de 56 jardas, ampliando a vantagem.

O Buccaneers descontou no 2º quarto. Faltando 13:48, Chase McLaughlin acertou um field goal de 27 jardas. Faltando 3:02, Cairo Santos respondeu com um field goal de 25 jardas para o time da casa. No estouro do cronômetro, faltando 0:00, McLaughlin converteu outro field goal, desta vez de 21 jardas, deixando o placar em 17 a 6 para o Chicago no intervalo.

Reação do Buccaneers e decisão no fim

No 3º quarto, faltando 11:37, Bucky Irving correu 2 jardas para o primeiro touchdown do Tampa Bay, com ponto extra de McLaughlin. A defesa do Bears respondeu faltando 3:39, quando Jaylon Johnson retornou uma interceptação para 67 jardas e marcou o touchdown, com ponto extra de Santos.

No 4º quarto, faltando 11:24, McLaughlin fez um field goal de 35 jardas. Faltando 2:51, Irving correu 6 jardas para mais um touchdown, e o quarterback Baker Mayfield correu para anotar a conversão de dois pontos, empatando o jogo em 24 a 24. No entanto, faltando 0:00, Cairo Santos acertou um field goal de 38 jardas para garantir a vitória do Bears.

Publicidade Continua após a publicidade

Números e destaques

A partida foi marcada pelo alto número de turnovers: cinco do Bears e dois do Buccaneers. Pelo time de Chicago, Caleb Williams terminou com 22 passes completos em 37 tentativas para 279 jardas, dois touchdowns e quatro interceptações. Luther Burden III liderou as recepções com 97 jardas. Na defesa, Jaylon Johnson e Cam Lewis conseguiram uma interceptação cada.

Pelo Buccaneers, Baker Mayfield completou 18 de 32 passes para 243 jardas, sofrendo duas interceptações e quatro sacks. O jogo terrestre foi liderado por Bucky Irving, com 97 jardas em 20 corridas e dois touchdowns. Na defesa, Zyon McCollum interceptou o quarterback adversário duas vezes, enquanto Tykee Smith conseguiu uma interceptação. As equipes tiveram desempenhos parecidos em jardas totais, com 352 para o Tampa Bay e 349 para o Chicago.

O confronto mostrou um duelo equilibrado em jardas, mas marcado por erros ofensivos de ambos os lados, sendo decidido apenas na última posse de bola com a precisão dos times de especialistas.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

NFL 2026 Classificação da NFC Norte Classificação da NFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Minnesota Vikings 6 1 0 85,7 140 93 +47 3-0 3-1 2-1 4-1 D1 2 Chicago Bears 6 2 0 75,0 214 160 +54 3-1 3-1 0-2 4-2 V3 3 Detroit Lions 5 2 0 71,4 203 180 +23 4-0 1-2 2-0 4-1 V3 4 Green Bay Packers 5 3 0 62,5 171 164 +7 3-1 2-2 1-2 4-3 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →