O Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals por 17 a 3 neste domingo, 8, no Lumen Field, em Seattle, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O destaque da partida foi AJ Barner, que anotou os dois touchdowns da equipe mandante no confronto.

Virada no segundo quarto

O Cardinals abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:23, Chad Ryland acertou um field goal de 28 jardas. A resposta do Seahawks veio no 2º quarto, quando a equipe assumiu a liderança. Faltando 14:23, AJ Barner correu uma jarda para anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra convertido por Jason Myers.

Pouco antes do intervalo, faltando 0:15, Barner voltou a pontuar, desta vez recebendo um passe de 7 jardas do quarterback Drew Lock, com Myers convertendo mais um ponto extra.

No 3º quarto, o Seahawks ampliou a vantagem. Faltando 3:50, Jason Myers converteu um field goal de 45 jardas, fechando o placar em 17 a 3. O 4º quarto não teve pontuações de nenhuma das equipes.

Números e destaques individuais

O Seahawks produziu mais no ataque, somando 295 jardas totais contra 198 do Cardinals, com uma média de 4.8 jardas por jogada contra 3.9 do adversário. A equipe de Seattle também registrou 21 primeiras descidas contra 13 de Arizona e teve maior tempo de posse de bola (31:39 contra 28:21).

O jogo terrestre mandante foi superior, com 120 jardas em 33 corridas, enquanto os visitantes somaram apenas 50 jardas em 18 tentativas. A defesa de Seattle conseguiu três sacks, resultando em 18 jardas perdidas para o Cardinals, enquanto o ataque mandante não sofreu nenhum. Ambas as equipes terminaram sem turnovers e cometeram nove penalidades cada.

Pelo Seahawks, o quarterback Drew Lock completou 19 de 28 passes para 175 jardas e um touchdown. Zach Charbonnet liderou o jogo terrestre com 77 jardas em 16 corridas. Entre os recebedores, Jadarian Price somou 54 jardas em quatro recepções, e Jaxon Smith-Njigba teve 51 jardas em sete recepções. Na defesa, Julian Love liderou com oito tackles, enquanto Devon Witherspoon contribuiu com sete.

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Do lado do Cardinals, Gardner Minshew completou 21 de 30 passes para 166 jardas, sofrendo três sacks. Tyler Allgeier correu 17 vezes para 46 jardas. Michael Wilson foi o principal recebedor com 60 jardas em seis recepções, seguido por Trey McBride, com 54 jardas em sete recepções. Na defesa, Andrew Wingard e Budda Baker registraram 11 tackles cada.

A partida mostrou a eficiência do Seahawks na red zone, convertendo suas duas oportunidades em pontuação, enquanto a defesa conteve o Cardinals, que saiu zerado em suas duas idas à mesma área do campo.

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