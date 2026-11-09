O Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals por 17 a 3 neste domingo, 8, no Lumen Field, em Seattle, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O destaque da partida foi AJ Barner, que anotou os dois touchdowns da equipe mandante no confronto.
Virada no segundo quarto
O Cardinals abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:23, Chad Ryland acertou um field goal de 28 jardas. A resposta do Seahawks veio no 2º quarto, quando a equipe assumiu a liderança. Faltando 14:23, AJ Barner correu uma jarda para anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra convertido por Jason Myers.
Pouco antes do intervalo, faltando 0:15, Barner voltou a pontuar, desta vez recebendo um passe de 7 jardas do quarterback Drew Lock, com Myers convertendo mais um ponto extra.
No 3º quarto, o Seahawks ampliou a vantagem. Faltando 3:50, Jason Myers converteu um field goal de 45 jardas, fechando o placar em 17 a 3. O 4º quarto não teve pontuações de nenhuma das equipes.
Números e destaques individuais
O Seahawks produziu mais no ataque, somando 295 jardas totais contra 198 do Cardinals, com uma média de 4.8 jardas por jogada contra 3.9 do adversário. A equipe de Seattle também registrou 21 primeiras descidas contra 13 de Arizona e teve maior tempo de posse de bola (31:39 contra 28:21).
O jogo terrestre mandante foi superior, com 120 jardas em 33 corridas, enquanto os visitantes somaram apenas 50 jardas em 18 tentativas. A defesa de Seattle conseguiu três sacks, resultando em 18 jardas perdidas para o Cardinals, enquanto o ataque mandante não sofreu nenhum. Ambas as equipes terminaram sem turnovers e cometeram nove penalidades cada.
Pelo Seahawks, o quarterback Drew Lock completou 19 de 28 passes para 175 jardas e um touchdown. Zach Charbonnet liderou o jogo terrestre com 77 jardas em 16 corridas. Entre os recebedores, Jadarian Price somou 54 jardas em quatro recepções, e Jaxon Smith-Njigba teve 51 jardas em sete recepções. Na defesa, Julian Love liderou com oito tackles, enquanto Devon Witherspoon contribuiu com sete.
Do lado do Cardinals, Gardner Minshew completou 21 de 30 passes para 166 jardas, sofrendo três sacks. Tyler Allgeier correu 17 vezes para 46 jardas. Michael Wilson foi o principal recebedor com 60 jardas em seis recepções, seguido por Trey McBride, com 54 jardas em sete recepções. Na defesa, Andrew Wingard e Budda Baker registraram 11 tackles cada.
A partida mostrou a eficiência do Seahawks na red zone, convertendo suas duas oportunidades em pontuação, enquanto a defesa conteve o Cardinals, que saiu zerado em suas duas idas à mesma área do campo.