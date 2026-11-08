O Dallas Cowboys venceu o Indianapolis Colts por 27 a 23 neste domingo, 8, no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. A vitória foi garantida com um touchdown no minuto final da partida, coroando uma atuação com grande vantagem em jardas totais.
Viradas e decisão no último quarto
O jogo começou com o Cowboys abrindo o placar no 1º quarto, faltando 11:45, com um field goal de 45 jardas de Brandon Aubrey. O Colts respondeu no mesmo período, faltando 6:13, com um touchdown terrestre de 2 jardas de Seth McGowan.
No 2º quarto, o time de Dallas assumiu a liderança com dois passes para touchdown do quarterback Dak Prescott: um de 10 jardas para Jake Ferguson, faltando 14:08, e outro de 44 jardas para CeeDee Lamb, faltando 0:21, levando o placar a 17 a 7 no intervalo.
No 3º quarto, faltando 6:12, Spencer Shrader acertou um field goal de 47 jardas para o Colts. Aubrey ampliou para o Cowboys com um chute de 28 jardas, faltando 2:10, mas o time da casa encostou novamente faltando 1:17, quando Daniel Jones conectou um passe de 55 jardas para touchdown de Ashton Dulin.
No 4º quarto, o Colts virou o jogo com dois field goals de Shrader: um de 59 jardas, faltando 5:56, e outro de 50 jardas, faltando 1:37. Contudo, no 4º quarto, faltando 1:08, o running back Javonte Williams correu 1 jarda para anotar o touchdown que definiu a vitória do Cowboys por 27 a 23.
Domínio ofensivo e líderes individuais
Os números mostram uma ampla vantagem do Dallas Cowboys no ataque, registrando 508 jardas totais contra 271 do Indianapolis Colts. O time visitante também liderou em primeiras descidas (22 a 15) e no tempo de posse de bola, com 35:43 contra 24:17.
Apesar do volume ofensivo, o Cowboys cometeu 14 penalidades para 153 jardas, enquanto o Colts teve 9 faltas para 67 jardas. Ambas as equipes registraram 2 turnovers na partida.
Dak Prescott comandou o ataque do Cowboys com 21 passes completos em 34 tentativas, somando 335 jardas e 2 touchdowns. Seu principal alvo foi o recebedor CeeDee Lamb, que teve 10 recepções para 195 jardas e 1 touchdown.
Pelo chão, Javonte Williams correu 20 vezes para 101 jardas e 1 touchdown. Na defesa, Caleb Downs conseguiu 1 interceptação. Pelo lado do Colts, Daniel Jones completou 20 de 34 passes para 180 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Jonathan Taylor liderou as corridas com 13 tentativas para 46 jardas, e Hunter Wohler foi o destaque defensivo com 16 tackles.
A partida evidenciou a capacidade do Dallas Cowboys de produzir um alto volume de jardas e buscar o resultado nos instantes finais, enquanto o Indianapolis Colts demonstrou eficiência para se manter no jogo mesmo com menor produção ofensiva.