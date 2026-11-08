O Dallas Cowboys venceu o Indianapolis Colts por 27 a 23 neste domingo, 8, no Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. A vitória foi garantida com um touchdown no minuto final da partida, coroando uma atuação com grande vantagem em jardas totais.

Viradas e decisão no último quarto

O jogo começou com o Cowboys abrindo o placar no 1º quarto, faltando 11:45, com um field goal de 45 jardas de Brandon Aubrey. O Colts respondeu no mesmo período, faltando 6:13, com um touchdown terrestre de 2 jardas de Seth McGowan.

No 2º quarto, o time de Dallas assumiu a liderança com dois passes para touchdown do quarterback Dak Prescott: um de 10 jardas para Jake Ferguson, faltando 14:08, e outro de 44 jardas para CeeDee Lamb, faltando 0:21, levando o placar a 17 a 7 no intervalo.

No 3º quarto, faltando 6:12, Spencer Shrader acertou um field goal de 47 jardas para o Colts. Aubrey ampliou para o Cowboys com um chute de 28 jardas, faltando 2:10, mas o time da casa encostou novamente faltando 1:17, quando Daniel Jones conectou um passe de 55 jardas para touchdown de Ashton Dulin.

No 4º quarto, o Colts virou o jogo com dois field goals de Shrader: um de 59 jardas, faltando 5:56, e outro de 50 jardas, faltando 1:37. Contudo, no 4º quarto, faltando 1:08, o running back Javonte Williams correu 1 jarda para anotar o touchdown que definiu a vitória do Cowboys por 27 a 23.

Domínio ofensivo e líderes individuais

Os números mostram uma ampla vantagem do Dallas Cowboys no ataque, registrando 508 jardas totais contra 271 do Indianapolis Colts. O time visitante também liderou em primeiras descidas (22 a 15) e no tempo de posse de bola, com 35:43 contra 24:17.

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Apesar do volume ofensivo, o Cowboys cometeu 14 penalidades para 153 jardas, enquanto o Colts teve 9 faltas para 67 jardas. Ambas as equipes registraram 2 turnovers na partida.

Dak Prescott comandou o ataque do Cowboys com 21 passes completos em 34 tentativas, somando 335 jardas e 2 touchdowns. Seu principal alvo foi o recebedor CeeDee Lamb, que teve 10 recepções para 195 jardas e 1 touchdown.

Pelo chão, Javonte Williams correu 20 vezes para 101 jardas e 1 touchdown. Na defesa, Caleb Downs conseguiu 1 interceptação. Pelo lado do Colts, Daniel Jones completou 20 de 34 passes para 180 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. Jonathan Taylor liderou as corridas com 13 tentativas para 46 jardas, e Hunter Wohler foi o destaque defensivo com 16 tackles.

A partida evidenciou a capacidade do Dallas Cowboys de produzir um alto volume de jardas e buscar o resultado nos instantes finais, enquanto o Indianapolis Colts demonstrou eficiência para se manter no jogo mesmo com menor produção ofensiva.

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NFL 2026 Classificação da AFC Sul Classificação da AFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Jacksonville Jaguars 6 2 0 75,0 229 121 +108 4-1 2-1 1-1 5-2 V2 2 Houston Texans 2 5 0 28,6 165 170 -5 0-4 2-1 2-1 2-3 D1 3 Indianapolis Colts 2 6 0 25,0 161 222 -61 1-2 1-4 1-2 1-5 D4 4 Tennessee Titans 1 7 0 12,5 144 199 -55 0-4 1-3 1-1 1-5 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →