O New York Giants venceu o Philadelphia Eagles por 19 a 11 neste domingo, 8, no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O destaque da partida foi o chutador Dominic Zvada, responsável por quatro field goals e um ponto extra.

O desenrolar do placar

O jogo começou com o New York Giants abrindo o placar no 1º quarto. Faltando 10:30, Dominic Zvada acertou um field goal de 53 jardas. Pouco depois, faltando 5:31, Zvada converteu outro field goal, desta vez de 49 jardas, deixando o placar em 6 a 0. O Philadelphia Eagles respondeu faltando 2:09, com um touchdown terrestre de 3 jardas de Saquon Barkley, seguido por uma conversão de dois pontos corrida por Joe Milton III, virando o jogo para 8 a 6. O 2º quarto não teve pontuações.

No 3º quarto, faltando 2:25, o Giants retomou a liderança com um passe de 5 jardas do quarterback Jameis Winston para o touchdown do recebedor Isaiah Likely. Com o ponto extra de Zvada, o placar foi a 13 a 8. No 4º quarto, Zvada ampliou a vantagem com mais dois field goals: um de 38 jardas, faltando 9:06, e outro de 49 jardas, faltando 4:24. O Eagles descontou faltando 1:56, com um field goal de 45 jardas de Jake Elliott, fechando o placar em 19 a 11.

Estatísticas e líderes

O Giants produziu 243 jardas totais contra 220 do Eagles. A equipe de Nova York teve a posse de bola por 34:45, enquanto Philadelphia ficou com 25:15. As defesas se destacaram pressionando os quarterbacks: o Giants conseguiu 7 sacks, liderado por Arvell Reese, que anotou 3 sacks e 12 tackles. O Eagles registrou 6 sacks, com Zack Baun contribuindo com 2 sacks e 7 tackles.

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No ataque do Giants, J.J. McCarthy completou 12 de 19 passes para 127 jardas, enquanto Jameis Winston acertou 6 de 8 passes para 71 jardas e um touchdown. Devin Singletary liderou as corridas com 31 jardas em 21 tentativas. Darnell Mooney foi o principal recebedor em jardas (54 em 3 recepções), e Isaiah Likely teve 5 recepções para 53 jardas. Pelo Eagles, Joe Milton III completou 18 de 34 passes para 169 jardas e liderou o time em corridas, com 64 jardas em 9 tentativas. Makai Lemon somou 61 jardas em 6 recepções.

A partida foi marcada pela forte pressão das defesas e pela precisão do New York Giants nos chutes de field goal, garantindo a vitória como visitante.

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