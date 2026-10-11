O Pittsburgh Steelers venceu o Indianapolis Colts por 34 a 22 neste domingo (11/10/2026), em partida válida pela Semana 5 da temporada da NFL. Jogando no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, às 14h00 (horário de Brasília), os mandantes contaram com uma grande atuação do quarterback Aaron Rodgers e do running back Jaylen Warren para garantir o resultado.
O desenrolar do placar
O jogo começou com o Indianapolis Colts abrindo o placar no 1º quarto, faltando 8:57, com um field goal de 57 jardas de Spencer Shrader. A resposta do Pittsburgh Steelers foi rápida: faltando 8:45, Aaron Rodgers conectou um passe de 80 jardas para touchdown de Jaylen Warren, seguido pelo ponto extra de Chris Boswell. Shrader ainda acertou outro field goal de 56 jardas faltando 6:55, deixando o placar em 7 a 6 para os mandantes.
No 2º quarto, faltando 13:17, Rodgers encontrou Pat Freiermuth para um touchdown de 1 jarda. Os Colts encostaram faltando 7:43, quando Tyler Warren correu 1 jarda para o touchdown. Antes do intervalo, faltando 0:21, Boswell converteu um field goal de 48 jardas, levando o jogo para o descanso em 17 a 13 a favor dos Steelers.
Na volta do intervalo, no 3º quarto, Shrader marcou um field goal de 22 jardas faltando 10:23. Os Steelers ampliaram faltando 7:06 com uma corrida de 50 jardas de Jaylen Warren para touchdown. Faltando 2:13, Shrader acertou mais um field goal, desta vez de 40 jardas, deixando o placar em 24 a 19.
No 4º quarto, os Colts encostaram novamente com um field goal de 28 jardas de Shrader, faltando 11:42, colocando o placar em 24 a 22. No entanto, os Steelers definiram a partida: faltando 6:35, Rodgers lançou 17 jardas para o segundo touchdown de Freiermuth no jogo, e faltando 3:43, Boswell fechou o placar com um field goal de 54 jardas.
Estatísticas e destaques individuais
Os Steelers terminaram a partida com 353 jardas totais contra 332 dos Colts, além de uma média maior de jardas por jogada (6.7 contra 4.8). O time de Pittsburgh foi eficiente na red zone, convertendo suas duas oportunidades, enquanto Indianapolis converteu apenas uma em três tentativas. Nenhuma das equipes cometeu turnovers, e os Colts tiveram maior tempo de posse de bola (32:00 contra 26:46).
Individualmente, o quarterback Aaron Rodgers liderou os Steelers com 22 passes completos em 31 tentativas para 235 jardas e três touchdowns. O running back Jaylen Warren brilhou tanto no jogo terrestre, com 101 jardas e um touchdown em 15 corridas, quanto recebendo passes, somando 87 jardas e um touchdown em seis recepções. Na defesa, Payton Wilson registrou 10 tackles.
Pelo lado dos Colts, o quarterback Daniel Jones completou 24 de 44 passes para 267 jardas. O recebedor Tyler Warren foi o principal alvo, com sete recepções para 83 jardas, além de anotar o único touchdown da equipe em uma corrida. O kicker Spencer Shrader teve atuação perfeita, acertando seus cinco field goals e o único ponto extra que tentou. Na defesa, AJ Haulcy e Akeem Davis-Gaither somaram sete tackles cada.
A partida mostrou um Pittsburgh Steelers capaz de produzir jogadas longas e eficiente no ataque, enquanto o Indianapolis Colts dependeu quase exclusivamente dos chutes de seu kicker para pontuar, tendo dificuldades para transformar suas posses de bola em touchdowns.