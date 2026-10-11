O Jacksonville Jaguars venceu o Philadelphia Eagles por 19 a 17 na manhã deste domingo (11/10/2026), em partida válida pela Semana 5 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra. O grande destaque do jogo foi o field goal de 57 jardas convertido por Cam Little no estouro do cronômetro, garantindo o triunfo da equipe no campo neutro.
Viradas e decisão nos segundos finais
O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 5:26, quando Trevor Lawrence conectou um passe de 51 jardas para o touchdown do recebedor Parker Washington, seguido pelo ponto extra de Cam Little. O Philadelphia Eagles reagiu no 2º quarto. Faltando 8:46, o running back Will Shipley anotou um touchdown em uma corrida de 2 jardas. Pouco depois, faltando 5:31, o quarterback Jalen Hurts encontrou Darius Cooper para um touchdown de 62 jardas. Com os dois pontos extras de Jake Elliott, os Eagles foram para o intervalo liderando por 14 a 7.
No 3º quarto, faltando 7:11, os Jaguars diminuíram a diferença com um field goal de 34 jardas de Cam Little. O 4º quarto foi marcado por trocas na liderança. Faltando 3:20, Trevor Lawrence lançou para mais um touchdown de Parker Washington, desta vez de 27 jardas. A conversão do ponto extra de Cam Little falhou, deixando o placar em 16 a 14 para o Jacksonville. Nos instantes finais, faltando apenas 0:08, Jake Elliott acertou um field goal de 48 jardas, recolocando os Eagles na frente por 17 a 16. No entanto, no último lance da partida, faltando 0:00, Cam Little converteu o field goal decisivo de 57 jardas para selar o placar em 19 a 17.
Vantagem nas jardas e líderes estatísticos
O Jacksonville Jaguars produziu mais no ataque, registrando 408 jardas totais contra 232 do Philadelphia Eagles, além de ter maior tempo de posse de bola (35:02 contra 24:58). Os Jaguars conseguiram 18 primeiras descidas, enquanto os Eagles tiveram 13. Pelo chão, Jacksonville somou 102 jardas de corrida, contra apenas 22 de Philadelphia.
Individualmente, o quarterback Trevor Lawrence terminou com 24 passes completos em 39 tentativas para 331 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Seu principal alvo foi Parker Washington, que somou 124 jardas em seis recepções e dois touchdowns. O jogo terrestre dos Jaguars foi liderado por Bhayshul Tuten, com 72 jardas em 22 corridas. Na defesa, Foyesade Oluokun liderou a equipe com 10 tackles.
Pelos Eagles, Jalen Hurts completou 21 de 40 passes para 220 jardas e um touchdown. Darius Cooper teve duas recepções para 71 jardas e um touchdown. O líder em corridas foi Dameon Pierce, com 14 jardas em 11 tentativas. Defensivamente, Zack Baun registrou 11 tackles, e Quinyon Mitchell conseguiu a única interceptação do jogo.
A partida em Londres mostrou um duelo decidido pelos kickers nos segundos finais, com o Jacksonville Jaguars capitalizando sua maior produção de jardas para sair com a vitória.