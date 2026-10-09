O Tampa Bay Buccaneers venceu o Dallas Cowboys por 24 a 16 na noite desta quinta-feira (08/10/2026), no AT&T Stadium, em Arlington, em partida válida pela semana 5 da temporada 2026. O grande diferencial da equipe visitante foi o forte jogo terrestre, que acumulou 241 jardas ao longo do confronto.
O desenrolar do placar
O Dallas Cowboys abriu o placar no 1º quarto, faltando 10:51, com um touchdown terrestre de 1 jarda de Javonte Williams, seguido pelo ponto extra de Brandon Aubrey. O empate do Tampa Bay Buccaneers veio no 2º quarto, faltando 14:53, quando Jalon Daniels lançou um passe de 5 jardas para o touchdown de Bucky Irving, com ponto extra convertido por Chase McLaughlin. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:21, os Cowboys retomaram a liderança com um field goal de 41 jardas de Aubrey, deixando o placar em 10 a 7.
A virada e a consolidação da vitória dos Buccaneers aconteceram após o intervalo. No 3º quarto, faltando 14:00, Emeka Egbuka anotou um touchdown em uma corrida de 14 jardas, com ponto extra de McLaughlin. Pouco depois, no 3º quarto, faltando 7:31, Bucky Irving correu 1 jarda para mais um touchdown, também seguido de ponto extra. A vantagem aumentou no 3º quarto, faltando 2:58, com um field goal de 41 jardas de McLaughlin, colocando 24 a 10 no marcador. Os Cowboys ainda descontaram no 4º quarto, faltando 5:26, com um passe de 18 jardas de Dak Prescott para o touchdown do recebedor George Pickens, mas a tentativa de conversão de dois pontos falhou, fechando o placar em 24 a 16.
Números e destaques individuais
O Tampa Bay Buccaneers terminou o jogo com 419 jardas totais contra 366 do Dallas Cowboys. A diferença no jogo corrido foi expressiva: 241 jardas em 39 corridas para os visitantes, contra apenas 50 jardas em 13 tentativas dos mandantes. O controle do relógio também ficou com os Buccaneers, que tiveram 39:21 de posse de bola, enquanto os Cowboys ficaram com 20:39. Além disso, a defesa de Tampa Bay forçou três turnovers, incluindo duas interceptações.
Individualmente, o running back Bucky Irving liderou as corridas dos Buccaneers com 165 jardas em 21 tentativas e um touchdown terrestre, além de um recebido. O quarterback Jalon Daniels completou 19 de 25 passes para 189 jardas e um touchdown. Pelo lado dos Cowboys, Dak Prescott acertou 24 de 42 passes para 316 jardas, um touchdown e duas interceptações (lançadas para YaYa Diaby e Alex Anzalone). O recebedor George Pickens foi o destaque aéreo de Dallas, com 9 recepções para 130 jardas e um touchdown. Na defesa, Dee Winters liderou os Cowboys com 10 tackles, enquanto Jacob Parrish somou 9 tackles para os Buccaneers.
A partida mostrou um Tampa Bay Buccaneers eficiente no controle da posse de bola e na produção terrestre, limitando as oportunidades do adversário e capitalizando os turnovers para garantir a vitória fora de casa.