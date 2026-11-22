O Chicago Bears venceu o New Orleans Saints por 21 a 13 no Soldier Field, em Chicago, neste domingo, 22, em partida válida pela semana 11 da temporada 2026 da NFL. A equipe mandante contou com dois passes para touchdown do quarterback Caleb Williams para garantir o resultado positivo.

O desenrolar do placar

O Bears abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:43, Cairo Santos acertou um field goal de 41 jardas.

No 2º quarto, faltando 11:34, D’Andre Swift anotou um touchdown após receber um passe de 3 jardas de Caleb Williams, e Cairo Santos converteu o ponto extra. Faltando 7:21, Colston Loveland marcou outro touchdown em um passe de 15 jardas de Williams, mas Santos falhou no ponto extra. O Saints respondeu faltando 3:34 com um touchdown de Alvin Kamara, que recebeu um passe de 1 jarda de Tyler Shough, seguido do ponto extra de Charlie Smyth. Faltando 0:00, Smyth acertou um field goal de 56 jardas.

No 3º quarto, faltando 7:16, Cairo Santos converteu um field goal de 35 jardas para o time da casa.

No 4º quarto, faltando 12:55, Montez Sweat conseguiu um sack sobre Tyler Shough com perda de 7 jardas, resultando em um safety a favor do Bears. Faltando 1:10, Charlie Smyth ainda marcou um field goal de 51 jardas para o Saints, fechando o placar.

Estatísticas e destaques individuais

O jogo apresentou números equilibrados em jardas totais, com 311 para o Bears e 307 para o Saints. O time mandante teve vantagem no jogo terrestre, somando 146 jardas de corrida contra 120 do adversário, e registrou 6 sacks na defesa contra 2 do Saints. O tempo de posse de bola foi parelho: 30:28 para Chicago e 29:32 para New Orleans. Ambas as equipes cometeram 2 turnovers e sofreram 1 interceptação cada.

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Pelo Bears, Caleb Williams completou 15 de 23 passes para 181 jardas, com dois touchdowns e uma interceptação. D’Andre Swift liderou as corridas com 51 jardas em 13 tentativas, enquanto Zavion Thomas somou 56 jardas em 2 recepções. Na defesa, Devin Bush registrou 8 tackles e Dillon Thieneman conseguiu uma interceptação.

No Saints, Tyler Shough acertou 25 de 42 passes para 222 jardas, um touchdown e uma interceptação. Travis Etienne Jr. correu para 76 jardas em 14 tentativas. O recebedor Chris Olave foi o principal alvo, com 9 recepções para 102 jardas. Defensivamente, Danny Stutsman liderou com 9 tackles e uma interceptação.

A partida mostrou um desempenho defensivo eficiente do Bears, evidenciado pelos 6 sacks e pelo safety no último quarto, o que foi fundamental para assegurar a vitória em casa.

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NFL 2026 Classificação da NFC Norte Classificação da NFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Detroit Lions desempate: campanha na divisão 7 2 0 77,8 257 199 +58 5-0 2-2 2-0 4-1 V5 2 Chicago Bears 7 2 0 77,8 241 184 +57 4-1 3-1 0-2 5-2 V4 3 Minnesota Vikings 7 2 0 77,8 176 126 +50 3-1 4-1 3-1 5-1 V1 4 Green Bay Packers 6 4 0 60,0 226 221 +5 3-2 3-2 1-3 4-4 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →