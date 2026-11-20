O Houston Texans venceu o Indianapolis Colts por 26 a 3 nesta quinta-feira (19/11/2026), no Reliant Stadium, em Houston. A equipe mandante contou com uma grande atuação do quarterback C.J. Stroud, que lançou para três touchdowns, e limitou o ataque adversário a apenas três pontos em toda a partida.

O desenrolar do placar

O Colts abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:43, Spencer Shrader acertou um field goal de 34 jardas. A resposta do Texans veio ainda no mesmo período: faltando 2:14, C.J. Stroud conectou um passe de 42 jardas para o touchdown do recebedor Nico Collins, seguido pelo ponto extra convertido por Ka’imi Fairbairn.

No 2º quarto, faltando 7:38, Stroud encontrou Kayshon Boutte para um touchdown de 24 jardas, com Fairbairn acertando mais um ponto extra. Pouco antes do intervalo, faltando 0:15, Fairbairn ampliou a vantagem com um field goal de 27 jardas.

A defesa do time da casa também pontuou no 3º quarto. Faltando 10:22, Will Anderson Jr. conseguiu um sack sobre o quarterback Daniel Jones, resultando em uma perda de sete jardas e um safety. Mais tarde, faltando 4:19, Stroud lançou seu terceiro passe para touchdown no jogo, desta vez de 13 jardas para Marlin Klein. Fairbairn acertou o ponto extra, fechando o placar. O 4º quarto não teve pontuações.

Números e destaques individuais

O Texans produziu 299 jardas totais contra apenas 167 do Colts, além de registrar 18 primeiras descidas contra oito dos visitantes. A equipe de Houston também controlou o relógio, mantendo a posse de bola por 31:38, enquanto Indianapolis ficou com 22:14. Ambas as equipes cometeram um turnover por interceptação.

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Pelo Texans, C.J. Stroud completou 20 de 26 passes para 184 jardas, três touchdowns e uma interceptação. No jogo terrestre, David Montgomery correu 21 vezes para 87 jardas. Nico Collins e Kayshon Boutte lideraram as recepções com 48 e 40 jardas, respectivamente, ambos anotando um touchdown. Na defesa, Henry To’oTo’o e Tommy Togiai somaram seis tackles cada, e Kamari Lassiter conseguiu uma interceptação.

Pelo Colts, Daniel Jones acertou 12 de 27 passes para 144 jardas e sofreu uma interceptação, além de ser alvo de dois sacks. Jonathan Taylor foi o principal corredor com 21 jardas em 11 tentativas, e Anthony Gould liderou os recebedores com 48 jardas em duas recepções. Na defesa, C.J. Allen se destacou com 14 tackles, e AJ Haulcy registrou nove tackles e uma interceptação. O confronto evidenciou a superioridade ofensiva e defensiva do Texans para garantir o resultado positivo.

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