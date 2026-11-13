O Washington Commanders venceu o New York Giants por 24 a 21 no MetLife Stadium, em East Rutherford, em partida disputada na quinta-feira (12/11). O jogo, válido pela semana 10 da temporada 2026, foi decidido com um touchdown no minuto final.

Alternância no placar

Após um primeiro quarto sem pontuações, o Commanders abriu o placar no 2º quarto. Faltando 14:07, Drew Stevens acertou um field goal de 46 jardas. O Giants respondeu faltando 2:35 com um touchdown terrestre de uma jarda de Cameron Skattebo, seguido pelo ponto extra de Dominic Zvada. Pouco antes do intervalo, faltando 0:05, Jayden Daniels conectou um passe de uma jarda para Ben Sinnott anotar o touchdown, com Stevens convertendo o ponto extra para deixar o placar em 10 a 7.

No 3º quarto, o time da casa retomou a frente. Faltando 10:22, Skattebo correu 13 jardas para seu segundo touchdown no jogo, com Zvada acertando o chute extra. A resposta do Commanders veio faltando 6:56, quando Daniels encontrou Antonio Williams para um touchdown de 31 jardas, virando o placar para 17 a 14 após o ponto extra de Stevens.

Decisão no último minuto

No 4º quarto, o Giants voltou a liderar. Faltando 8:13, J.J. McCarthy lançou para Isaiah Likely, que completou uma recepção de 66 jardas para touchdown, com Zvada convertendo o ponto extra. No entanto, faltando apenas 0:57 para o fim da partida, Daniels lançou 32 jardas para Stefon Diggs anotar o touchdown da vitória do Commanders, com Stevens garantindo o ponto extra final.

Números e destaques

Apesar da derrota, o Giants produziu mais jardas totais (399 contra 340) e teve vantagem nas jardas de passe (283 a 235) e de corrida (116 a 105). O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 30:22 para o Commanders e 29:38 para o Giants. Ambas as equipes cometeram dois turnovers na partida.

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Pelo Commanders, o quarterback Jayden Daniels completou 23 de 33 passes para 249 jardas, três touchdowns e duas interceptações. Stefon Diggs liderou as recepções com seis capturas para 83 jardas e um touchdown. Na defesa, Sonny Styles registrou 13 tackles e Rasul Douglas conseguiu uma interceptação.

No Giants, J.J. McCarthy acertou 23 de 36 passes para 293 jardas, um touchdown e uma interceptação. Cameron Skattebo correu para 78 jardas e dois touchdowns em 18 tentativas, enquanto Isaiah Likely somou 127 jardas recebidas em nove recepções, com um touchdown. Arvell Reese liderou a defesa com 13 tackles, e Ar’Darius Washington e Jevon Holland interceptaram passes pelo time de Nova York.

O confronto mostrou um duelo equilibrado, decidido apenas nos instantes finais com a precisão do ataque do Commanders na última campanha.

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