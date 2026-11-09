O Los Angeles Lakers venceu o Detroit Pistons por 121 a 116 neste domingo, 8, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando na Little Caesars Arena, em Detroit, os visitantes contaram com uma atuação de destaque do titular Austin Reaves para garantir o triunfo.
Início forte e reação
O Los Angeles Lakers construiu uma grande vantagem logo no 1º quarto, demonstrando eficiência ofensiva ao anotar 38 pontos contra apenas 14 do Detroit Pistons. No entanto, a equipe mandante reagiu de forma expressiva no 2º quarto, marcando 34 pontos contra 23 dos visitantes, o que diminuiu a diferença no placar geral antes da ida para o intervalo.
Equilíbrio e estatísticas
O equilíbrio marcou a segunda metade do confronto na Little Caesars Arena. No 3º quarto, o Pistons manteve o ritmo de recuperação e fez 33 pontos contra 27 do Lakers. No último quarto, os donos da casa voltaram a pontuar mais (35 a 33), mas a vantagem inicial dos visitantes garantiu a vitória.
Nas estatísticas gerais, o Lakers teve 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra (42 convertidos em 84 tentados) e foi superior nos lances livres, acertando 24 de 31 (77%) contra 13 de 20 (65%) do adversário.
O Pistons, por sua vez, apostou no perímetro com 19 bolas de três convertidas em 48 tentativas (40%), além de distribuir 27 assistências contra 18 do time de Los Angeles. Os mandantes também forçaram 16 erros do Lakers e conseguiram 10 roubos de bola.
Cestinhas da partida
O grande nome do jogo foi Austin Reaves, do quinteto titular do Lakers, que permaneceu em quadra por 37 minutos e foi o cestinha absoluto com 41 pontos. O jogador ainda registrou cinco rebotes, quatro assistências e acertou quatro de suas seis tentativas de bolas de três (66.7%).
Collin Sexton e Ziaire Williams contribuíram com 17 pontos cada, com Williams convertendo quatro bolas de três em 21 minutos. Do lado do Pistons, Daniss Jenkins liderou a equipe com 31 pontos, cinco rebotes e oito bolas de três convertidas em 32 minutos. Kevin Huerter somou 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, enquanto o titular Cade Cunningham terminou a noite com 14 pontos, quatro rebotes e oito assistências em 38 minutos de ação.
O confronto evidenciou um Los Angeles Lakers capaz de sustentar a liderança construída nos primeiros doze minutos, mesmo diante do alto volume ofensivo e da insistência do Detroit Pistons nos arremessos de longa distância durante o restante da partida.