O Cleveland Cavaliers venceu o Philadelphia 76ers por 119 a 95 na noite desta sexta-feira, 6, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Rocket Arena, em Cleveland, os mandantes contaram com uma atuação sólida de Donovan Mitchell para garantir o triunfo. Do outro nado, LeBron James não conseguiu passar dos 8 pontos.
Vantagem construída desde o início
O Cleveland Cavaliers começou a partida impondo seu ritmo e fechou o primeiro quarto vencendo por 33 a 22. No segundo período, o Philadelphia 76ers reagiu e anotou 32 pontos contra 29 dos donos da casa, mas os Cavaliers foram para o intervalo liderando o placar. Na volta para o terceiro quarto, o time de Cleveland retomou o controle, marcando 29 a 20. No último quarto, os mandantes apenas administraram a vantagem, vencendo a parcial por 28 a 21 e fechando o jogo em 119 a 95.
Domínio nos rebotes e eficiência nos arremessos
Os números da partida mostram a superioridade do Cleveland Cavaliers, especialmente na disputa pela bola. Os mandantes pegaram 56 rebotes (sendo 14 ofensivos e 42 defensivos), contra 42 do Philadelphia 76ers. Além disso, os Cavaliers tiveram melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, convertendo 39 de 87 tentativas (45%), enquanto os 76ers acertaram 31 de 85 (36%). Nas bolas de três pontos, Cleveland também levou a melhor, com 13 acertos em 37 tentativas (35%), contra 10 de 40 (25%) da equipe da Filadélfia. O time da casa ainda distribuiu 24 assistências e conseguiu 11 roubos de bola.
Destaques individuais
O cestinha da partida foi Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, que anotou 23 pontos, além de contribuir com sete rebotes e oito assistências em 33 minutos em quadra. Evan Mobley também teve grande destaque pelos mandantes, com 22 pontos, seis rebotes e quatro assistências, convertendo três de quatro tentativas nas bolas de três. James Harden somou 17 pontos, seis rebotes e três assistências.
Pelo lado do Philadelphia 76ers, Jaylen Brown foi o principal pontuador, terminando o jogo com 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências em 34 minutos. V. Edgecombe contribuiu com 19 pontos e Tyrese Maxey anotou 17 pontos e quatro assistências. A partida evidenciou a força dos Cavaliers nos rebotes e a dificuldade dos 76ers em encontrar um bom aproveitamento nos arremessos de longa distância.