O Boston Celtics venceu o Orlando Magic por 108 a 97 na tarde deste domingo, 1º, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Kia Center, em Orlando, às 17h30 (horário de Brasília), os visitantes contaram com uma grande atuação de Jayson Tatum para garantir o triunfo.

Equilíbrio nos quartos iniciais e arrancada final

O confronto começou parelho, com o Celtics vencendo o 1º quarto por uma margem mínima de 24 a 23. No 2º quarto, a equipe de Boston conseguiu ampliar a vantagem ao anotar 31 pontos contra 27 do Magic, indo para o intervalo na frente.

O time da casa reagiu no 3º quarto, vencendo a parcial por 24 a 22. No entanto, no último quarto, o Celtics retomou o controle ofensivo, marcou 31 pontos contra 23 do adversário e selou o placar final de 108 a 97.

Números do jogo e destaques individuais

Nas estatísticas coletivas, o Celtics teve um aproveitamento de 44% nos arremessos de quadra (37-84), enquanto o Magic registrou 42% (34-81). Apesar de o time de Orlando ter sido superior nas bolas de três, convertendo 14 de 39 tentativas (36%) contra 12 de 44 (27%) de Boston, os visitantes compensaram nos lances livres, acertando 22 de 26 (85%) contra 15 de 19 (79%) dos mandantes.

O Celtics também distribuiu mais assistências (29 a 24), conseguiu mais roubos de bola (9 a 6) e tocos (7 a 2), além de cometer menos erros (12 contra 18 do Magic). O Magic levou a melhor nos rebotes, com 43 (13 ofensivos e 30 defensivos) contra 41 (14 ofensivos e 27 defensivos) de Boston. Ambas as equipes cometeram 22 faltas.

Publicidade Continua após a publicidade

O cestinha da partida foi Jayson Tatum, do quinteto titular do Celtics, que anotou 32 pontos, além de 4 rebotes e 7 assistências em 34 minutos em quadra. Paul George contribuiu com 17 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, e Derrick White somou 12 pontos.

Pelo lado do Magic, Anthony Black e Tristan Silva da marcaram 23 pontos cada. Tristan Silva da ainda garantiu um duplo-duplo ao pegar 10 rebotes, convertendo 5 de 8 bolas de três (62.5%). Desmond Bane, também titular, anotou 19 pontos e acertou 5 de 9 arremessos de três pontos (55.6%) em 39 minutos de jogo.

A partida no Kia Center evidenciou a capacidade do Boston Celtics de capitalizar nos erros do adversário e na eficiência dos lances livres para assegurar a vitória como visitante na temporada regular.