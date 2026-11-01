O Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 136 a 111 na noite deste sábado, 31, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Fiserv Forum, em Milwaukee, os visitantes construíram a vitória com um forte desempenho ofensivo, liderados pelos 27 pontos de Evan Mobley.

O peso do segundo quarto

O jogo começou equilibrado, com o Bucks vencendo o 1º quarto por 25 a 24. No entanto, o cenário mudou drasticamente no 2º quarto. O Cavaliers anotou 48 pontos contra apenas 21 dos mandantes, indo para o intervalo com uma vantagem confortável.

No 3º quarto, a equipe de Cleveland manteve o ritmo ofensivo, marcando mais 37 pontos contra 30 do Milwaukee. No último quarto, o Bucks venceu a parcial por 35 a 27, mas a diferença no placar já era irreversível.

Domínio nos rebotes e assistências

Os números da partida refletem a eficiência do Cavaliers. A equipe visitante converteu 52% de seus arremessos de quadra (52 em 100 tentativas), contra 41% do Bucks (41 de 100).

Nas bolas de três pontos, o Cleveland teve 43% de aproveitamento (20 de 46), enquanto o Milwaukee ficou nos 33% (17 de 51). Além disso, o Cavaliers distribuiu 41 assistências contra 33 do adversário e dominou os rebotes, pegando 56 (sendo 42 defensivos) contra 45 do time da casa.

Ambas as equipes tiveram o mesmo desempenho nos lances livres, convertendo 12 de 18 cobranças (67%). O Cleveland cometeu 12 erros e 17 faltas, enquanto o Milwaukee registrou 13 erros e 13 faltas.

Destaques individuais

O cestinha da partida foi o titular Evan Mobley, do Cavaliers, que anotou 27 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências em 25 minutos de quadra, com 60% de aproveitamento nas bolas de três (3 de 5). O companheiro de equipe dele, o também titular Jarrett Allen, registrou um duplo-duplo com 25 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências em 24 minutos.

Donovan Mitchell contribuiu com 15 pontos. Pelo lado do Bucks, Kel’el Ware registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 10 rebotes em 24 minutos. Entre os titulares do Milwaukee, Tyler Herro marcou 15 pontos e Kyle Kuzma fez 14.

O confronto mostrou um Cleveland eficiente na distribuição de bola e letal nos arremessos de quadra, garantindo um triunfo seguro fora de casa na temporada regular.