O Philadelphia 76ers venceu o Charlotte Hornets por 109 a 104 na noite deste sábado, 31, no Spectrum Center, em Charlotte. Em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027, o confronto foi marcado pela atuação do armador Tyrese Maxey, cestinha do jogo com 27 pontos.
Oscilações no placar e reação no último quarto
O jogo começou com o Charlotte Hornets impondo seu ritmo ofensivo. No 1º quarto, os donos da casa anotaram 37 pontos contra 27 do Philadelphia 76ers. No entanto, a equipe visitante respondeu no 2º quarto, marcando 30 pontos e limitando os Hornets a apenas 17, equilibrando as ações antes do intervalo. No 3º quarto, o time de Charlotte voltou a liderar a parcial por 29 a 20. A definição ficou para o último quarto, quando os 76ers assumiram o controle, anotando 32 pontos contra 21 do adversário para garantir a vitória.
Números do jogo e destaques individuais
Apesar da derrota, os Hornets tiveram um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, convertendo 33 de 58 tentativas (57%), enquanto os 76ers acertaram 33 de 73 (45%). O time da casa também foi quase perfeito nos lances livres, com 13 acertos em 14 tentativas (93%), contra 8 de 15 (53%) de Philadelphia.
Nos rebotes, Charlotte levou a melhor por 32 a 27, e as duas equipes empataram nas assistências, com 22 para cada lado. O Charlotte também se destacou com 6 tocos contra apenas 1 do Philadelphia. O diferencial para os visitantes, no entanto, esteve no cuidado com a bola: o Philadelphia cometeu apenas 6 erros (turnovers) e conseguiu 9 roubos de bola, enquanto o Charlotte registrou 16 erros e 4 roubos. Em faltas, os visitantes cometeram 15 contra 13 dos mandantes.
Individualmente, Tyrese Maxey liderou o quinteto titular dos 76ers com 27 pontos, 4 assistências e 2 rebotes em 29 minutos, convertendo 4 de 9 nas bolas de três (44.4%). Anfernee Simons contribuiu com 14 pontos, 2 assistências e 4 de 7 de três (57.1%) em 20 minutos, enquanto o titular Jaylen Brown somou 12 pontos, 4 rebotes e 4 assistências em 29 minutos. Pelo lado dos Hornets, Grayson Allen foi o destaque com 21 pontos, 3 rebotes e 3 assistências em 21 minutos, acertando 5 de 7 de três (71.4%). O titular Brandon Miller anotou 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências em 24 minutos, e Naz Reid fechou com 14 pontos, 5 rebotes e 1 assistência em 29 minutos.
A partida mostrou um Philadelphia 76ers capaz de capitalizar sobre os erros do adversário para buscar a virada nos minutos finais, superando a eficiência nos arremessos do Charlotte Hornets.